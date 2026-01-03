A-Lin「那魯one」是舊哏？網一看笑瘋：酒Lin！

娛樂中心／饒婉馨報導

台東跨年晚會上，歌后A-Lin（黃麗玲）在台上突發奇想，即興唱出「那魯one、那魯two、那魯three，那魯 seven-eleven～」，逗趣諧音瞬間讓全場爆笑，相關片段也迅速在網路瘋傳並成為熱門新哏。然而，有網友特地翻出過往影片「考古」，才發現A-Lin這一系列創意十足的數字諧音哏，早在先前參與的中國節目中就曾展現過，歌迷不禁大讚：太有才。









A-Lin繼「那魯one」後又有新哏！ 小編：不是喝兩三杯就能做到

A-Lin曾在中國節目上就開過類似的諧音玩笑，也讓主持人直接笑翻。（圖／翻攝自A-Lin 影音資訊站臉書）

A-lin在台中跨年晚會的驚人發言，讓網友們都陸續開始「考古」，其中就被翻出她在中國節目上曾說過，「我也希望可以在這個舞台上面，呈現不同樣的A-Lin給大家看到」，主持人這時接話「所以不只是A-Lin對不對，各種Lin都來了」，沒想到她竟然回答「對，B-Lin啊、C-Lin啊，最後可能還有Jolin了嘛」，讓主持人不禁噴笑「我慢慢等，等到Jolin的那一天」。影片再度曝光後，粉絲表示「這急材，不是喝兩三杯能量飲料就能做到」，還敲碗希望2026年有機會跟Jolin（蔡依林）合作，還有網友指出「原來….哪嚕萬、哪嚕兔是這樣延伸來的」，此舉讓不少人都被A-Lin圈粉。

A-Lin繼「那魯one」後又有新哏！ 小編：不是喝兩三杯就能做到

A-Lin在台東跨年晚會突然蹦出「那魯one、那魯two、那魯three，那魯 seven-eleven～」，讓旁邊的張惠妹都瞬間傻眼。（圖／翻攝自民視新聞）

台東跨年演唱會當晚，A-Lin顯然興致極高，據悉她從下午就開始「暖身」小酌，上台後更是嗨到不行，直接切換成「半主持」的超狂模式。面對台下熱情歌迷點播經典的《那魯灣情歌》，她突然玩起即興改編，從「那魯 one」一路數到「那魯 two、three」，最後竟曝出「那魯 Seven-Eleven」，甚至還一臉正經地搞笑叮嚀，「記得換20元投幣喔」。這段超失控的「酒精系幽默」讓身旁的張惠妹（aMEI）都當場愣住，反應不及的模樣與全場噴笑的觀眾形成強烈對比。





