A-Lin「那魯one」梗有前身？節目片段曝光 網笑翻：上台前到底喝多少

娛樂中心／游舒婷報導

台東跨年晚會話題持續延燒，天后A-Lin不僅展現實力派唱功，幽默反應更讓全場嗨翻，她在台上即興接唱「那魯one」，馬上成為2026年最新網路流行梗。粉絲事後也挖出她過去上節目的片段，發現這個笑點其實早有「前身」，讓網友笑翻。

A-Lin諧音梗爆紅，原來這個笑話有前身。（圖/ 取自A-Lin 影音資訊站）

A-Lin在台東跨年晚會上隨口接唱「那魯two、那魯three，還有那魯seven eleven」，自然的反應迅速在網路爆紅，甚至釣出7-11官方小編現身互動，笑果十足。粉絲隨後翻出她過去登上節目的片段，當時A-Lin提到，華流音樂本就有多元曲風，希望能透過節目舞台，展現不一樣的自己。

廣告 廣告

主持人何炅當場接話反問：「所以不只是A-Lin對不對？各種Lin都來了？」沒想到A-Lin立刻接球回應：「沒錯，還有B-Lin、C-Lin，最後可能還有9-Lin（Jolin）。」機智又幽默的反應讓全場笑翻。

相關片段再度被翻出後，引發網友熱烈討論，小編也笑稱「這反應不是喝兩三杯能量飲料就能做到的！」留言區網友反應熱烈，「跨年就是『酒』Lin」、「上台前到底喝了幾杯」、「真的太會唱，也太好笑了」、「這個梗可以用一整年」。

今年台東跨年晚會話題十足，不只集結A-Lin、張惠妹、持修、戴愛玲等重量級歌手同台演出，歌手之間真情流露的互動也讓演唱會片段持續在網路發酵，甚至已有網友笑說「現在開始預訂明年台東跨年的房間，會不會太早？」

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

A-Lin《失戀無罪》這1段全場大合唱！網震撼狂重播：台東人都這麼強嗎？

A-Lin「那魯7-11」洗腦！樂團女主唱去年7月就唱過 網友湧入影片朝聖

阿嬤拜拜讓一家三代鉛中毒！毒物醫點兇手 長期吸入恐致癌

北捷今起開放手機掃碼搭車！17家支付可用 這3家轉乘公車有優惠

