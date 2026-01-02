A-Lin「那魯one 那魯two」洗腦全網！ 釣出原唱發聲了

天后張惠妹跨年夜號召A-Lin、戴愛玲、玖壹壹、范曉萱等10組重量級藝人到台東開唱，話題滿滿，其中一段引發熱議的是，台下觀眾敲碗張惠妹《娜魯灣情歌》時，A-Lin神來一筆即興唱「那魯one、那魯two、那魯three，那魯7-11」，讓全場瞬間笑翻，還一舉成為這兩天全台最紅的橋段，現在連原唱本尊都出面回應了！

一名網友在Threads 分享「那魯one、那魯two」的原曲是于立成(大山) 的《一家人》，不過，原唱版本看到，大山只唱到「那魯one、那魯two、那魯three、four、five」，A-Lin的「那魯7-11」是她即興改編的。

廣告 廣告

而網友的分享意外釣出原唱于立成(大山)回應，他幽默表示，雖然不知道A-Lin是不是因為聽到這首歌，但竟然有人提起，「那我的版稅是不是可以借她多收一些」，並透露這首歌出版時剛好是她出道那一年。

另外，引發延伸討論的還有，7-11官方小編特別在Threads上曬出A-Lin口中的「7-ELEVEN 那魯灣門市」，並跟風寫道「那魯 one、那魯 two、那魯灣的seven eleven」，貼文一出瞬間引發關注，吸引上千條留言，有網友敲碗，「開門音樂要改A-Lin版本的吧」、「麻煩找A Lin代言」，還有人幫科普補充，「其實這一家在烏來」。

責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

網封「全台最頂跨年」！張惠妹、A-Lin、戴愛玲台東開唱 直播飆25萬

《最強的身體》黑馬女警狠甩張心如！ TOMO 54歲神實力驚呆全場

被做局？A-Lin、彭佳慧《歌手2025》決賽耳機出包墊底 冠軍疑內定