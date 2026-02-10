A-Lin 開唱金句又連發！當萬人面前「大膽撩裙」過程曝光 笑喊：要加錢

四季線上／陳軒泓 報導

A‑Lin 攜最新巡演《歌 跡Journey》震撼唱進成都，8 日迎來第三場演出，現場星光再添亮點，雙金影后賈靜雯也驚喜現身觀賞力挺，而 A-Lin 也感性提及 2/10 就是她首張專輯《失戀無罪》的發行日，2006 年距今剛好滿 20 年，她感謝粉絲不離不棄支持，在第三場安可前加唱〈今晚你想念的人是不是我〉之外，她更再度返場二度安可加唱〈分手是需要練習的〉和〈忘記擁抱〉，以答謝樂迷們最大的支持！

演出過程中，A-Lin 幾乎整場不斷向觀眾揮手示意，只要在視線所及之處看到歌迷回應，她都努力一一打招呼，而當她在台上看見不少歌迷因歌曲情緒潰堤、哭得稀裡嘩啦時，自己也往往忍不住紅了眼眶，甚至一度淚崩，卻又在下一秒用玩笑與即時互動把氣氛拉回來，讓全場在眼淚與笑聲之間來回切換。

向來幽默的她更是金句連發，自爆會親自查看社群平台上的粉絲留言，甚至注意到有人抱怨服裝設計擋住視線，索性現場回應，她霸氣撩起裙擺，對著舞台右側觀眾笑喊：「我告訴你們，我的美腿在這邊，你們要加錢吧！」接著又抬頭調侃二、三樓觀眾視野更好，能從上方看到服裝「空心」的角度，搞笑補一句：「你們要加更多錢，因為有長輩的部分。」，隨後她立刻補充早已完成安全測試，雖然角度不同，但絕對不會走光，幽默之餘也貼心顧及每一區歌迷。

