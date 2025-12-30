A-Lin 首度回台東跨年 Saya合體戴愛玲：豐年祭了啦！
張惠妹（阿妹）今年回家坐鎮跨年夜，《2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉》主打多組跨世代、跨領域ft. 組合，直接把跨年舞台升級為音樂實驗場。繼首波曝光的「范曉萱×持修」、「葛仲珊×李英宏」、「葛西瓦×玖壹壹」神仙合體後，今（30日）再加碼公開原住民歌手重量級陣容，由Saya、桑布伊、戴愛玲 合體演繹「部落金曲」，此外，A-Lin重磅演出，讓 2026 東跨直接升級為原住民歌手嘉年華，含金量爆表。
首度回到台東跨年夜開唱的 A-Lin，談起這一刻的心情直言意義非凡，「我是第一次在台東唱跨年。」唱遍各地跨年舞台，她笑說在台東的感覺特別不一樣，「就是～唱完就可以回家了哈哈哈！」一句話道盡回家演出的幸福感。
對 A-Lin 而言，台東不只是家，更是一路以來的能量來源。她分享，這片熟悉的海陪著她一路練唱成長，「台東對我而言是我的家、我的能量來源，因為台東這一片海一直都是我練唱的地方，所以我每次要出去外面看到海，就好像回到家一樣。」也讓這次站上東跨舞台，多了一份安心與踏實。
此外，這次也特別為台東航線班機錄製口播，被問是否有「一日空姐」的感覺，A-Lin 幽默回應：「我比較不像空姐，我比較像是航空公司老闆噎～」
今年東跨另一大亮點「部落金曲」單元，三人彩排時就火花四射。Saya 笑說，只要有桑布伊在，什麼事都會變得很好玩，「簡單的舞他就一直不知道在忙什麼，比舞者還累。」Saya 形容回家的心情很踏實，「每個舞台對歌手來說都是特別的，但回台東表演除了是回家，還會一直聞到烤肉味⋯。」
面對今年超豪華卡司，Saya 也點名最想在後台合照的對象，「想跟阿妹合照啦！最近很忙很久沒看到她了，還有范曉萱，這次有她真的很開心，她也是我的偶像。」至於海風強勁的舞台，她坦言風大真的會影響狀態，「會擔心嘴巴被吹乾、喉嚨被影響，但也只能臨場應變。」不過若要用一句話形容在東跨唱歌的感覺，她毫不修飾直球回應：「我台東長大的，就是個爽。」
首次三人合體的戴愛玲，則形容這次合作根本是「部落限定慶典」。她分享：「第一次跟兩位好朋友一起合作，還是我們愛的部落金曲，又唱又跳，默契感十足！」但也因為太熟，常常一個眼神就忍不住笑場，「桑布伊偶爾會有一些即興的舞蹈動作跟言詞，增添很多趣味感。」戴愛玲也預告，「相信我們能帶給大家很多歡樂跟驚喜，期待跟現場有好玩有趣的互動！」最後霸氣丟下一句為整個原住民歌手嘉年華定調：「豐年祭了啦！」
