A-Lin、黃甘霖結婚19年又傳婚變 本尊親上火線說過「1句話」引關注

A-Lin在台東跨年晚會神改編《那魯灣情歌》，洗腦旋律讓網友印象深刻(右圖/台東縣政府提供)，其老公是台鋼雄鷹黃甘霖教練。資料照。台鋼雄鷹提供



金曲歌后A-Lin（黃麗玲）日前在台東跨年演唱會的精采表現讓她再度翻紅，她與老公黃甘霖的婚姻也意外受關注。兩人結婚19年，婚變傳聞不斷，對此，A-Lin曾經說過：「有啦！家人就包括了，愛你在心口難開。」化解外界疑慮。

一場台東縣跨年晚會，讓A-Lin（黃麗玲）討論度居高不下，老公黃甘霖也因這場晚會，再度受關注。前中職盜壘王「甘蔗」黃甘霖目前任職於中華職棒台鋼雄鷹。

A-Lin（黃麗玲）和黃甘霖兩人相識於酒吧，黃甘霖對A-Lin（黃麗玲）一見傾心，身為盜壘王的他，更用一句「小心我盜走了你的心」，成功追到老婆；兩人於2007年結婚，育有一女。

廣告 廣告

2023年A-Lin憑藉渾厚又動人的唱腔摘下金曲歌后，上台致詞時，都一一謝過父母、女兒和工作人員，唯獨遺漏了老公黃甘霖，讓婚變傳聞甚囂塵上；她事後在慶功宴上解釋，「有啦！家人就包括了，愛你在心口難開。」

台鋼雄鷹教練黃甘霖曾於2001年時奪下人氣王寶座，蕭美琴在早期從政的時候，可說是黃甘霖的鐵粉，當時，黃甘霖是統一獅「盜壘王」。

球迷都知道，2003年中華隊榮獲亞錦賽亞軍的慶功宴上，蕭美琴送上擁抱和香吻，甚至黃甘霖奧運棒球名單意外落馬時，蕭美琴還差點飆淚。

更多太報報導

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

女星車震猛踢椅座燒到他 愛愛舊案挖出！「床戰太激烈卡住」送醫

餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油