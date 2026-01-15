A-Lin、黃甘霖遭傳婚變！近年鮮少同框 知情人士曝夫妻現況

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

女星A-Lin與大8歲球星老公黃甘霖2007年結婚，但夫妻倆因近年鮮少同框而傳出婚變。如今有消息指出，兩人的婚姻關係還在，只是因為生活圈及朋友圈不同，所以才沒有機會同框出現在大眾面前。

A-Lin近年頻傳婚變。（圖／翻攝自A-Lin IG）

根據《鏡週刊》報導，有自稱黃甘霖台南的朋友透露，其實A-Lin與黃甘霖早已是各過各的生活，也講好顧好自己與孩子就好，至於兩人是否已經離婚，有傳聞表示兩人其實沒有離婚，只是比較少一起現身，而對此，A-Lin經紀人也直接回應：「沒有這件事。」

據悉，黃甘霖因為工作而長期住在台南，而A-Lin則為了工作方便，也都是住在台北居多，加上還要到中國工作，才讓夫妻倆見面減少。其實有關兩人婚變的傳聞已經傳了很多年，不論是5年前黃甘霖疑似缺席A-Lin演唱會，還是2年前A-Lin拿下金曲歌后，發表得獎感言沒有提到老公一事，都在當時引發了討論。但事後媒體也詢問A-Lin本人，她也解釋：「有啦，家人包括。」表示老公算在家人內一起感謝。





