A-lin 42歲苗條身材驚豔陸網「竟然瘦成這樣」！3大減重秘訣曝光：主食吃燕麥
「天生歌姬」A-lin近日宣布參加大陸節目《聲生不息·華流季》，官方照片才剛公開就引起騷動，微博熱議「A-lin竟然瘦成這樣了」，纖細窈窕的身材成為焦點！她先前曾因懷孕、貪嘴等原因而幾度發胖，如今健康瘦下來，讓網友都好奇究竟用了什麼方法？
A-Lin自認是易胖體質，體重最高曾達81公斤，最瘦時瘦到49公斤，一路靠著飲食調整與規律運動維持體態。她也坦言，只要稍微放鬆，就會不小心復胖，長期以來都在和體重拔河，但也因此有了自己的一套有效減重心得。
主食改吃五穀燕麥
她在多次受訪中分享自己的「燕麥減肥餐」，將原本的白飯與其他澱粉通通換成五穀燕麥。這樣做不只增加飽足感，也能減少熱量攝取。她的三餐分配方式大致一致：
早餐：五穀燕麥＋五種蔬果
午餐：燙青菜＋兩種肉類＋五穀燕麥
晚餐：蔬菜＋少許海鮮＋五穀燕麥
蛋白質來源則以白肉、雞蛋、豆腐或豆漿為主，維持營養均衡。她習慣挑「低水分、高纖維」的蔬菜，例如芹菜、花椰菜、香菇、四季豆、紅蘿蔔等，能增加飽足感，對腸道健康也更有幫助；水果則選擇低糖分的種類。為了達到更明顯的效果，她有時也會在晚上7點後不再碰澱粉。
運動幫助身體恢復最佳狀態
她固定每週運動三次，內容包括重訓、TRX、有氧與核心訓練。她也很常跑步，尤其喜歡戶外跑步帶來的自由感，還能刺激創作靈感。進入密集瘦身期時，她甚至會每天加碼重量訓練與心肺訓練，靠規律鍛鍊讓線條更緊實。
值得一提的是，她並非追求極端瘦身，而是希望養成健康習慣。她曾說過，運動前後確實拉筋、伸展，能避免肌肉塊狀化，也能讓動作更到位、體態更漂亮。
戒酒是維持身材的重要關鍵
她坦言過去因為吃得太好，又常喝酒，檢查時甚至驗出脂肪肝，因此開始減少酒精攝取。她形容酒精是「隱形澱粉」，喝下去無形中讓熱量超標，因此決定為身材、也為健康戒掉酒。同時，她會大量喝水，幫助身體代謝。
雖然體重時常忽胖忽瘦，但A-Lin對自己的狀態相當坦然。她曾在演唱會上坦率表示：「我變胖了，因為我過得很好！」呼籲大家不要被身材焦慮綁住，真正重要的是生活的快樂和健康，減肥也只是為了讓自己的身體更好，而非顧忌外在目光。
延伸閱讀
其他人也在看
