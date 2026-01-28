LINE也要付費了？官方推「Premium訂閱制」上半年登台…月費、專屬功能一次看

LINE即將推出每月165元的LINE Premium會員。圖／翻攝自LINE官網

LINE作為現代人生活中不可或缺的通訊軟體，不僅是朋友間交流的重要平台，因還有著付款、相簿、記事本等功能，便利性深受網友喜愛。不過，LINE日前正式宣布，將在台灣推出全新會員計畫「LINE Premium」，除了免費的現有基礎功能，付費用戶還可透過訂閱享有會員專屬福利，全面升級使用體驗，包括解決聊天備份過期、跨裝置轉移等煩惱。

LINE官方指出，Premium會員計畫繼在日本與泰國推出後，台灣將成為第3個導入市場，預計會在2026年上半年正式上線，每月訂閱費用165元，訂閱用戶可享首月免費體驗進階功能。「LINE Premium」首波將釋出5項通訊軟體進階功能，與LINE購物、LINE禮物、LINE旅遊、LINE MUSIC的會員專屬權益，未來還將納入無痕收回、訊息排程等實用功能，將結合更多樣化的服務與方案。

LINE Premium付費會員專屬功能曝光。圖／LINE官網

LINE Premium會員有什麼進階功能可用？

自選個人檔案：除了原本的個人檔案，可額外建立2組個人檔案，針對工作、家庭、社交等不同需求，使用不同的大頭照與暱稱，並選擇向哪些好友來顯示特定個人檔案。 相簿功能升級：可從聊天室直接儲存影片到LINE中的相簿，也可上傳原始畫質的照片。LINE Premium會員可於LINE相簿存放100支影片，每支影片長度上限5分鐘或200MB，照片與影片合計共可存放1000個檔案。 進階備份：聊天室中傳送的照片、影片、語音、檔案等所有內容，都能自動備份至LINE雲端，不怕過期無法存取。備份容量上限為100GB，若是用戶更換到不同系統的新手機，如蘋果iOS轉為安卓系統，也能匯入備份，不再擔心資料遺失。 應用程式圖示：將會有各種繽紛的特別設計款式，與不定時推出與特定IP合作的期間限定版本。 應用程式字型：除了現行的預設字型與芫荽體，預計提供更多樣的字型選擇。

LINE Premium會員可享用什麼LINE家族服務？

LINE購物：每月提供LINE POINTS點數紅包50點，單筆消費滿599元可綁定使用。新客再加贈168點，單筆消費滿599元可綁定使用。 LINE旅遊：每月提供LINE POINTS點數紅包100點，單筆消費滿5000元可綁定使用。新客再加贈500點，單筆消費滿10000元可綁定使用。 LINE禮物：每月提供特定賣場優惠券共計250元，單筆消費滿1000元可使用。新客再加贈優惠券50元。 LINE MUSIC：每月自選3首音樂（價值30元），可設定於LINE的鈴聲、答鈴或背景音樂。 點數紅包綁定方式：於點數紅包適用訂單時間內，成立符合導購及回饋條件的有效訂單，即可使用點數紅包加碼LINE POINTS回饋。 優惠內容、適用範圍、使用方式及其他限制，依實際上線公告為準，LINE並保有隨時調整或修改權利。



