LINE人氣貼圖「不叫地瓜球」 官方公布真相 一票人崩潰

近日一名網友發起「沒人知道的冷知識」大賽，在Threads上引起討論，甚至釣出LINE的小編告知，被大家稱作「地瓜球」的表情貼圖，真正的名字其實是「小傢伙」，結果此回應讓其他人全都傻眼，直呼地瓜球比較符合貼圖的樣子，堅持要跟LINE唱反調。

一名網友近日在Threads發起「沒人知道的冷知識」大賽，率先分享LINE的已讀功能源於日本311大地震，是要讓親朋好友在災害期間確認生命安全所推出的，也有人說「台灣捐血率是世界第一」、「放硬幣在洗碗槽裡面可以有效防污」、「電鋸是為了幫助難產的孕婦生小孩才發明出來的」。

該則貼文也釣出LINE的官方小編留言，透露民眾喜愛的一款官方表情貼，雖然被大家稱作「地瓜球」，但其實它的正確名字是「小傢伙」。

LINE小編回覆後，讓其他網友全都傻眼，堅持要跟官方作對，紛紛喊「好的地瓜球」、「地瓜球就很形象化啊，為什麼不改這個名字」、「蛤？不能改名叫地瓜球嗎？很符合台灣形象啊」、「我很常用耶，怎麼叫小傢伙這種奇怪的名字」、「建議LINE不要挑戰全台灣人的認知，乖乖叫它地瓜球」。

也有內行人解釋，這款表情貼圖的日本官方名字是「えもじの子(仮)」，按照字面翻譯為「顏文字小子(暫定)」，台灣官方應該是不想太偏離原意，才會幫它取名為「表情貼小傢伙」。

