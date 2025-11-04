鏡週刊Mirror Media

LINE今日起停止支援舊版APP 三大族群將受影響

曹莉穎
LINE官方近日發布公告，自今（4）日起，將停止支援版本13.20.0以下的應用程式。（示意圖；翻攝LINE官網）
通訊軟體LINE官方近日發布公告，自今（4）日起，將停止支援版本13.20.0以下的應用程式。若用戶的裝置無法更新至LINE13.21.0以上，將無法在該裝置上繼續使用LINE的傳訊、通話等功能，預計將有3大族群受到影響。

這次停止支援的族群主要包括3大類：

  1. iOS、iPad OS 14.8.1以下版本，例如Apple iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone SE以及iPad 第5代、iPad mini 4以前機種。

  2. Android作業系統7.1.2 以下版本者，都將因無法安裝LINE 13.21.0 而被納入停止支援範圍。

  3. 配對的Apple Watch若系統低於watchOS 7.6.2，同樣無法使用新的 LINE 版本。

LINE官方提醒，用戶若仍使用上述舊機型或老舊系統，應儘速確認裝置是否能夠更新至新版本：蘋果需更新至iOS／iPadOS 15.0或以上，Android用戶則需升級至Android 8.0或以上，並將LINE應用程式更新至13.21.0或以上版本，才能繼續使用。

若裝置機種無法升級至所需系統，官方建議更換為符合條件的新裝置，以免通訊功能中斷或帳號登出。

