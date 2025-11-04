LINE今起不再支援「3類用戶」 多款iPhone遭淘汰

LINE宣布，自今（4）日起將停止支援13.20.0以下版本的應用程式，用戶若無法將裝置更新至13.21.0以上，將無法再透過LINE傳訊息或通話，此次更新影響3類族群，包括仍使用iPhone 6、iPhone 6 Plus及第一代iPhone SE等舊款手機者，作業系統停留在iOS或iPadOS 14.8.1以下的蘋果用戶，以及Android 7.1.2以下版本的手機，都被列入不支援名單，無法再登入LINE使用。

LINE官方指出，為確保服務穩定與資訊安全，今起使用LINE必須升級至13.21.0或以上版本，並搭配符合條件的作業系統，蘋果用戶需將iPhone或iPad更新至iOS 15.0或iPadOS 15.0以上版本，Android用戶則需達8.0或更新版本；Apple Watch也需升級至watchOS 8.0或以上版本。

由於新版LINE要求更高的系統版本，許多舊型手機將因此被迫退場，如iPhone 6、iPhone 6 Plus與第一代iPhone SE，最高僅能升級至iOS 12版本，距離LINE規定的iOS 15仍有落差，因此確定無法再支援LINE應用程式，代表部分用戶若不更換手機，未來將無法再使用LINE的聊天、通話或官方帳號等功能。

此外，若裝置作業系統仍停留在iOS或iPadOS 14.8.1，或Android 7.1.2以下版本，同樣會因無法安裝13.21.0版本而遭停用，LINE用戶應盡早確認裝置版本並完成更新，以免造成通訊中斷或資料遺失。

