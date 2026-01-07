LINE假投資詐騙再現 內湖警當場查緝到案依法送辦
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】一名賈姓男子日前於通訊軟體LINE上結識陌生網友，對方以投資虛擬貨幣為由，誘騙賈男至假投資網站投入資金。賈男依指示前後多次面交款項及網路匯款，累計投入金額約新臺幣百萬元，直至欲提領獲利時發現無法出金，始驚覺遭詐並報警求助。
詐騙集團於賈男報案後仍持續要求其再度投資，賈男遂配合警方指示，假意應允與詐騙集團聯繫，並與警方合作誘捕面交車手。
內湖分局康寧派出所獲報後，立即組成專案小組展開查緝行動，警方於現場周邊埋伏警力，待江姓面交車手現身並收取款項時，警方隨即上前表明身分將其逮捕，並於現場查扣現金、手機及收據等相關證物。全案詢後，警方依涉嫌詐欺罪及違反洗錢防制法等罪嫌，移送士林地方檢察署偵辦，並持續向上溯源，追查是否尚有其他共犯。
內湖分局呼籲，網路投資詐騙手法層出不窮，詐騙集團常以高獲利、穩賺不賠等話術誘使民眾上當。民眾從事投資理財應循合法正規管道，切勿輕信網友或不明投資平台。如遇可疑情形，請立即撥打110或165反詐騙專線查證，以保障自身財產安全。
其他人也在看
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 149
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 104
F-16飛72分鐘出事！跳傘飛官「剛度蜜月」妻也是軍職
政治中心／李汶臻報導花蓮空軍基地昨（6）日晚間傳出飛安意外，國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，飛行員辛柏毅上尉緊急彈射逃生，軍方目前全力搜救中。國防部也透過官方臉書PO文，希望國人為辛柏毅上尉集氣。民視 ・ 15 分鐘前 ・ 20
曲棍球全國聯賽暴力衝突！前國手揮拳攻擊國中生腦部 北市溜冰協會公告懲處：終身不提供服務
台北市溜冰協會舉辦的第51屆假日盃曲棍球全國聯賽，近日爆出暴力衝突事件，引發社會高度關注。一名成年男子選手在冠軍戰中對國中生出手攻擊，台北市溜冰協會已針對該名成年男子選手處以「終身不提供服務」，而該隊處以禁賽一屆。TSNA ・ 1 天前 ・ 56
民進黨三連霸議員涉貪助理費 遭彰化地檢聲押獲准
民進黨彰化政壇資深女將、曾三連霸的前縣議員江熊一楓，因涉入助理費案件，於去年12月24日經彰化地檢署偵訊後，遭彰化地方法院裁定羈押禁見。檢方今（5）日證實已聲請羈押獲准，但對於案情細節不願多作說明。江熊一楓為民進黨大老、前立委江昭儀的妻子。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
馬杜洛紐約出庭！不認毒品走私、持機槍 當庭高喊無罪：我仍是總統
[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導美國1月3日逮捕委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜洛（NicolásMaduro）後，馬杜洛與妻子於台灣時間今（6）日凌晨...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 7
台大生坐代步車 2男欺弱勢稱「腳被壓」包圍勒索
台北市 / 綜合報導 昨(5)日晚上9點多，一名行動不便的蔡姓男大生坐著電動代步車，經過西門町一間甜甜圈店前，被兩名男子包圍勒索錢財，他們向蔡姓男大生表示，他的代步車輾到其中一人的左腳，索要推拿費，甚至不讓他離開，熱心民眾見狀出面解圍，警方後續也到場排解糾紛，告知權益後雙方互不提告各自離去。員警VS.洪姓男子：「你是跟他們起糾紛那個嗎，(我我走不了)。」人來人往的人行道上，員警獲報糾紛到場，只見男子手還放在，電動代步車上，一邊說自己走不了，而在代步車上的男大生，則一臉驚恐。洪姓男子VS.員警：「我自己推(拿)好嗎，我自己推(拿)好嗎？」索討推拿費用，男子聲稱腳被代步車壓到受傷，兩名男子在西門町街頭，將男大生攔住當街勒索。遭勒索蔡姓大學生：「覺得有一點被恐嚇，有一點被勒索，因為他也沒有跟我講，就是賠的金額，他就一直這種看你有多少嘛，你有多少你就拿出來。」這名遭到勒索的蔡姓大學生，就讀台大社工系，5日晚上9點多，跑到西門町買東西，經過成都路上時遇上兩名男子。根據了解蔡姓男大生，當時逛街完準備回宿舍，在甜甜圈店前被兩人圍住，其中一名洪姓男子表示，男大生的代步車壓到他左腳，接著連人帶車將他包圍，索錢要去推拿甚至還對車輛吐口水，熱心民眾見狀上前解圍，警方獲報到場告知雙方權益，排解糾紛隨後兩人互不提告各自離去。遭勒索蔡姓大學生：「就是他們一直跟我說，不要擔心，不要擔心，因為我那個當下真的很害怕，然後整個人僵在那邊。」據了解熱心民眾，就是新北市議員金瑞龍的助理，他們一家大小剛好經過，第一時間跳出來解圍。台北市萬華分局西門町派出所長陳韋勲：「經過現場的熱心民眾及員警調解後，並告知相關的權益，雙方各自離去。」熱鬧的西門町商圈，兩名男子疑似鎖定行動不便的男大生，當街勒索，好在有熱心民眾協助，才結束這場驚魂記。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前 ・ 4
健保署突收「百萬捐款」！神秘人身份曝光 1句話揭感人原因
衛福部健保署去年突然收到一筆100萬元捐款，原來捐款人是一名女子，為了感念母親生前罹病期間，受到健保醫療體系照護，因此母親離世後，匯款100萬元到健保愛心專戶，希望能幫助到更多弱勢家庭。此外，還有一名15歲少年與年邁祖父母相依為命，透過愛心專戶獲得補助，他強調這份恩情會銘記於心，將來有能力也會幫助需要的人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
獨家／北捷白髮嬤又出事！這次「賣場偷女鞋」審理沒到庭…法官照樣判
台北曾姓婦人因北捷逼讓「優先席」事件，鬧上媒體版面；去年2月因不滿一對父女坐博愛座拿雨傘打傷女童小腿挨告遭起訴，9月甩袋強逼「Fumi阿姨」讓座被踹飛的案件仍在偵辦中；她也被人起底是慣竊還是研討會蟑螂，如今又因犯下竊盜案，審理時未到庭，近日仍被法院依法判拘役59天，得易科罰金，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
2026展覽必看｜七龍珠、航海王紀念展、埃及之王：法老預售票獨家搶訂 恐龍大復活關渡探險樂園1/17開幕！全台展覽地點、時間、便宜票券一覽
準備好迎接長達20多天的寒假與春節連假了嗎？從台北的沉浸式藝術，到南台灣的法老特展，不管是藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，「揪愛Mei」整理2026最新展覽報你知，讓你寒假、過年假期不無聊，包含全台展覽地點、展期時間、搶便宜票券，這篇最強走春展覽與活動清單請收好！此外，同場加映全台人氣室內行程推薦，夢幻打卡景點台北101、寓教於樂的北高科教館、天文館、以及Xpark......不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項！這幾天冷氣團來襲，天氣冷也可以躲室內看展喔！Yahoo夯好物 ・ 1 年前 ・ 8
搶停車格互槓！ 2男大馬路互毆雙雙掛彩｜#鏡新聞
為了搶車位，兩名駕駛在馬路上演全武行!新北市蘆洲區今天(1/5)中午，2名男子為了爭搶同一個路邊停車格爆發口角，其中一名身材魁梧的男子，猛掐對方脖子，甚至徒手巴頭，嚇得對方邊跑邊求饒，最後警方到場，兩人都傷痕累累，都被帶回警局。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
太子集團第六波搜索! 台北信義雪茄館兄弟檔疑淪幫凶
（民視新聞綜合報導）檢調持續追查〝太子集團〞的犯案蹤跡！在昨天的第六波搜索，檢警發現台北信義區一間知名的雪茄館，疑似變成太子集團的洗錢據點，其中，雪茄館負責人陳韋翔和他哥哥陳韋志，疑似協助太子集團旗下多處水房洗錢，甚至還會協助集團成員兌換新台幣，訊後，弟弟交保，哥哥聲押！身穿白色長袖，戴著口罩，他是台北市信義區一間知名雪茄館的負責人陳韋翔，因為涉入太子集團洗錢案，5號遭檢調約談，訊後160萬元交保，限制出境出海，而被約談的，還有他的哥哥陳韋志。把自己包得緊緊緊，快步走進北檢，面對記者問話沒有多做回應，檢方訊後，針對陳韋志的部分聲請羈押。民視記者莊立誠﹔「檢警調查發現，信義區這間知名雪茄館，陳姓兄弟檔疑似涉嫌協助太子集團洗錢，也讓雪茄館成了洗錢水房。」檢警針對太子集團，發動第六波搜索。（圖／翻攝畫面）這一次針對太子集團洗錢案，所發動的第六波搜索，主要針對贓款進行追查，檢方發現，陳姓兄弟檔涉嫌協助太子集團旗下多處水房進行洗錢，金流透過地下匯兌方式進出台灣，當太子集團成員或所屬公司，有新台幣資金需求時，他們也會協助兌換，雪茄館成了交付現金的據點。這間雪茄館，過去曾經舉辦品酒會，以及爵士樂等表演，被檢方懷疑長期以合法掩護非法。檢警針對太子集團，發動第六波搜索。（圖／翻攝畫面）律師(前檢察官)李赫茗表示，檢察官也一定會在發現證據的過程當中，去伴隨著發現其他共犯，進而發動更多搜索，以及扣押的程序，因此像這次檢察官發動的第六波搜索，其實在檢察官的偵辦過程當中，都是非常正常的事情。檢警在2025年底，針對太子集團展開四波搜索，除了聲押禁見多名集團幹部，查扣大量名車、帳戶。上週五，檢警還查獲，帛琉一處，由前國安局軍官，所經營的度假村，也涉入其中。究竟還有多少人涉入太子集團案件當中，檢調動作一波接一波，要讓罪犯無所遁形。原文出處：太子集團第六波搜索！ 台北信義雪茄館兄弟檔疑淪幫凶 更多民視新聞報導太子集團第五波搜索! 國安局校級退休軍官竟涉案太子集團洗錢案! 前國安局退役軍官120萬元交保知名雪茄館「Cigar Vie」涉助太子集團洗錢 兄弟檔老闆遭拘提民視影音 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
影/新北中和發生嚴重氣爆！男子重傷命危插管
新北市中和區今（7日）凌晨不太平靜，在景新街一處民宅發生嚴重氣爆，嚇壞鄰居趕緊報案，警消獲報趕來救人，屋內一名57歲男子被救出，目前仍在加護病房插管被搶救。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
農曆年前常見缺血危機 獅子會「重賞」鼓勵挽袖
每到農曆春節前，常見缺血危機，台南市歸仁獅子會發起全新年度的公益捐血活動，本月11日登場，除了準備禮券、關廟麵等贈品之外，還加碼送電風扇，祭出「重賞」，鼓勵民眾踴躍挽袖，救人一命。活動以「獅子有愛、捐血有情」為主題，今天在新豐高中舉辦行前宣傳，號召各界熱情響應，11日一起來參與，挽袖做公益。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
通學區搶快闖紅燈 廂型車險撞小學生引公憤｜#鏡新聞
這畫面真的太可怕！一輛黑色廂型車，經過校門口時闖紅燈，差點撞上正要過馬路的學童，地點就在台北市北投國小，這樣的畫面引起公憤！北投警方也認定屬於重大違規，將會約談車主到案說明，並且開罰。鏡新聞 ・ 20 小時前 ・ 2
露營區淪毒品中繼站! 刑事局偵破"大麻國際郵包"逮4嫌
中部中心／黃毓倫、林韋志 台中報導露營區淪為毒品中繼站！刑事局中部打擊犯罪中心，接獲關務署通報，攔到來自加拿大的郵包，夾藏二級毒品大麻，警方將毒品查扣以後，用空包裹釣出嫌犯。警方破解犯案手法，嫌犯先將包裹寄出到南投魚池，藏在露營區，再由其他人接手，分裝銷售。加拿大寄來台灣的包裹，打開後可以看到，裡面裝著二級毒品大麻，重達2186公克。警方接獲關務署台北關通報，不動聲色查扣包裹內的大麻，再讓包裹繼續跑流程寄出去，循線逮到接應包裹的嫌犯。員警到負責分裝銷售的嫌犯住處蹲點，一舉逮捕蔡姓男子和沈姓男子，分頭喝令他們乖乖配合辦案。警方蹲點埋伏，逮捕接應毒品的嫌犯。（圖／民視新聞）明明是用空包裹放長線釣大魚，大麻早就已經被查扣下來，但警方在蔡嫌住處，還是有搜到大麻、煙油以及分裝工具。警方進一步查出，這個跨國運毒集團，由旅居國外的主嫌負責操盤，在台灣的三名嫌犯負責接應銷售。刑事局偵查第六大隊第四隊長劉永畯：「該運毒集團陳姓主嫌，長期旅居國外，此次為走私大麻毒品，來台販售牟利，由沈嫌夥同蔡嫌，在國內負責大麻銷售管道，再透過賴嫌以南投露營區，作為掩護，協助收領大麻毒品國際包裹，進而完成毒品販運網路。」警方趁主嫌回台探親上門逮人（圖／民視新聞）貼近大自然的露營區，竟成了毒品中繼站，所幸販毒集團利用國際包裹闖關失敗，警方先逮捕接應的三名嫌犯，再向上溯源，逮捕回台探親的主嫌，徹底瓦解毒包裹販毒集團！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：露營區淪毒品中繼站! 刑事局偵破"大麻國際郵包"逮4嫌 更多民視新聞報導蛇行隨意變換車道 36歲男涉毒駕起獲依托咪酯煙彈川普炸委國運毒船.封鎖油輪進出 專家:劍指中國心虛! 花蓮男誤認仇家跟蹤開槍 遭警逮意外發現毒駕民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
騎車穿梭汐止部落巷弄送餐 阿美族人林雅瑩長期守護部落長者
47歲阿美族人林雅瑩熱忱社區關懷，投入新北市汐止部落文化健康站「汐止部落廚房」的送餐服務已2年，長期陪伴守護部落長者，獲新北市原住民族行政局肯定，她在送餐過程中，曾發現長者因帕金森氏症震顫發作而倒臥家中，在臨危不亂下，通報文健站照服員，在親屬同意下，請開鎖人員協助開門，並會同警方及開鎖人員展開救援行自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
右側超車挨罵！ 雙方爆衝突 駕駛當街狠掐騎士脖
新北市 / 綜合報導 新北市三峽區昨(4)日上午10點多，大馬路上驚傳肢體衝突，王姓駕駛開車載著親友，因為想從右側超車，卻壓縮到機車的通行空間，高姓騎士因此心生不滿出口辱罵，沒想到王姓駕駛，不顧自己還在大馬路上，上前掐住騎士的脖子，騎士當下雖然沒有報警處理，不過警方表示，已經主動介入調查。 黑色機車跟銀色轎車，距離越來越近，眼看就要撞在一起，行車影片騎士頻頻回頭，騎士行經時緊盯車內，停下後還頻頻回頭，沒想到疑似就是這個舉動，引起駕駛不滿，王姓駕駛VS.高姓騎士說：「你說，你跟我說什麼。」車門一開直接衝向前，駕駛的手還狠狠掐向騎士脖子，情緒激動不斷叫囂，車上兩名乘客在旁幫腔附和，畫面全被前車的行車紀錄器拍下。事發在新北市三峽區國慶路與國成路口，昨日早上10點多，事發前幾分鐘，轎車開著開著越來越靠右側行駛，機車騎士見狀還閃了一下大燈，不料遭到無視差點就要被撞上，原來王姓駕駛開車載著親友，想要從右側超車，因此壓縮到機車的通行空間，高姓騎士因此心生不滿出口辱罵，讓王姓駕駛氣得當街下車理論，雙方爆發肢體衝突。三峽分局北大派出所所長李勁緯說：「經查雖尚未接獲相關報案，惟本分局獲悉後已介入調查，將釐清相關事證後依法移送偵辦。」據了解警方已經通知兩名當事人到案說明，遭到掐脖的騎士目前還未提告，但王姓駕駛右側超車，已經違反法規警方將舉發開罰。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台大生逛西門町電動輪椅壓路人腳 控遭勒索賠償
北市一名台大生，昨（5）天晚上9點多，在西門町使用電動輪椅代步時，疑似不慎壓到陌生人的左腳，他指控對方不但大聲叫囂，甚至還開口勒索要錢。 #西門町 #台大生 #電動輪椅 #糾紛 #勒索東森新聞影音 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
離奇! 恐怖車禍女騎士噴飛 "倒栽蔥"卡圳溝樹幹身亡
中部中心/李文華 彰化報導超離奇！彰化縣大村鄉發生一起車禍，一名女機車騎士，疑似自撞路樹之後，人當場噴飛往路旁的圳溝內，被野樹擋住，人倒吊在樹幹上，警消獲報後，動用吊臂協助脫困，送醫搶救，不幸仍宣告不治。這裡是圳溝，溝里長出野樹，樹上，就這樣吊掛著一個人，她究竟怎麼上的樹？事發第二天，警方現場做測量，一輛機車，就塞在樹幹與護欄中間，警方查出來，騎這輛車的，就是倒吊在樹上的女死者！女騎士離奇倒頭栽掛樹亡。49歲黃姓女騎士，是三寶媽，5日晚間她從彰化市下班，六點左右騎到大村鄉東美路與山腳路79巷，疑似自撞路樹！巨大的撞擊力，讓女騎士人離開機車，飛往一旁的水溝，被野樹擋住，救護人員想辦法，盡快把女騎士從樹上移下來！女騎士離奇倒頭栽掛樹亡。女騎士一開始還有意識，但在現場就失去生命跡象，雖然送到醫院搶救，仍被宣布不治。三個孩子就此失去了母親。原文出處：離奇! 恐怖車禍女騎士噴飛 "倒栽蔥"卡圳溝樹幹身亡 更多民視新聞報導彰化嬤開車載兒孫撞消防栓側翻 雲林女轉彎撞行人庇護島彰化田中庇護島2天擊落4車! 交通處:已考慮轉彎軌跡國道1號豐原段小貨車疑自撞起火 2人身亡民視影音 ・ 21 小時前 ・ 發表留言