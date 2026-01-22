LINE做1事帳號就被盜！官方急籲用戶注意

LINE官方近日緊急發出宣導提醒，指出近期出現新型帳號盜用手法。（示意圖／東森新聞）





滑手機領免費好康，卻一不小心把帳號整個送人。LINE官方近日緊急發出宣導提醒，指出近期出現新型帳號盜用手法，已有不少用戶因此受害，帳號在毫無防備下遭盜走。

LINE台灣官方BLOG表示，近期接獲大量用戶回報帳號被盜，進一步查證後發現，詐騙集團以免費遊戲虛寶、優惠好康等誘因，要求用戶將LINE帳號綁定指定的一組Apple或Google帳號，並在取得用戶信任後，進一步要求提供LINE的簡訊認證碼，或回傳LINE設定畫面作為確認。一旦用戶照做，LINE帳號的控制權就會立刻落入對方手中，帳號也隨即被盜。

LINE官方說明，帳號綁定Apple或Google帳號本身並非壞事，反而是保護機制之一。當帳號發生異常或被盜時，若事先綁定的是自己的Apple或Google帳號，將更有機會找回原本的LINE帳號，包含好友名單與聊天備份紀錄。但若用戶誤將帳號綁定到他人，甚至是陌生網友所提供的Apple或Google帳號，這樣的行為等同於把帳號的鑰匙交給別人，後續帳號遭盜風險極高。

LINE官方也再次呼籲用戶提高警覺，凡是主打免費好康、要求綁定帳號的行為，都應多加查證。特別是LINE簡訊認證碼，只有在本人更換手機或重新登入時才會使用，任何要求提供認證碼的情況，幾乎都可判定為詐騙。帳號綁定的Apple或Google帳號一定要是自己本人持有，切勿使用他人或陌生帳號。

