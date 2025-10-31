LINE傳這2句話是地雷 全場共鳴：一律不讀不回

LINE在台灣用戶數達2200萬，許多民眾工作、生活都離不開LINE，網友也常在社群討論使用上的地雷，網紅「喬安姊姊」就發文呼籲，大家在發訊息寫下「在嗎」、「有空嗎」之前，最好把要講的話題也一併打上去，否則對方根本不知道你要幹嘛。貼文掀起熱議，一票網友直喊認同，「我收到這種訊息都不回，看接下來會不會有後續，再決定要不要讀。」

喬安姊姊近日在Threads發文表示，請大家在發送「在嗎」、「有空嗎」的訊息之前，把後面要講的事情也一併打上去，這樣人家才可以決定在不在，或是有沒有空。

廣告 廣告

貼文曝光吸引逾34萬人次瀏覽，引發廣大共鳴，許多網友也表示，收到「在嗎」、「有空嗎」這種訊息一律不讀不回，「如果對方一直不主動講要幹嘛，我就會一直擺著，拜託麻煩有什麼事情就直接講」、「不要怪人家為什麼不已讀你，有事請直接說。」

也有網友直言，「通常這種都沒有好事」、「訊息就是人不在身邊的時候用來聯繫的，當然不會無時無刻都在」、「我很討厭用這種方式問完，然後人就消失的」、「這樣真的超煩，可能我現在有10分鐘的空，結果你要跟我討論30分鐘，那怎麼可以？」

還有人點名類似的行為，「非常認同，另一種是問『可以請你幫忙嗎？』然後也不講什麼忙，我怎麼知道可不可以幫。」

更多中時新聞網報導

中信盃黑豹旗》辜仲諒勉勵選手遇強則強 展現台灣精神

豬瘟2輪疫調 追死亡頭數、廚餘流向

蘇打綠阿龔快閃動物園 穿山甲館創紀錄