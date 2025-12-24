LINE傳錯訊息還有救！官方：「收回訊息」變更暫緩

生活中心／李筱舲報導



通訊軟體LINE的「收回功能」政策出現戲劇性的轉機。LINE官方原定本月下旬起逐步變更收回訊息的時間限制，計畫將原本24小時可收回效時，縮減至1小時，沒想到消息一出引發用戶不滿。然而，稍早前LINE官網發布緊急公告，宣布原定的功能異動作業將「暫緩實施」，目前的收回時限將維持原狀，後續將另外公布變更日期。









LINE原定12月下旬起，將一般聊天室訊息的「收回訊息」時限從「24小時內」縮短為「1小時內」，卻引發眾多使用者反彈。（圖／民視資料照）

根據原先規劃，LINE預計自2025年12月下旬起，將一般聊天室訊息的「收回訊息」時限從「24小時內」縮短為「1小時內」，僅有「LINE社群」維持24小時不變。此政策公布後引發廣大使用者反彈，不少人擔心若在深夜誤傳或發生操作失誤，根本來不及收回，僅1小時的補救時間實在太短，讓不少使用者擔心社交隱私會因此出包。

LINE官方於今（24）日發布緊急公告表示「原定功能異動將暫緩實施，變更後實施日期將另行公告」。（圖／翻攝LINE官網）

面對各界的回應，官方在今（24）日發布緊急公告表示：「原定之功能異動將暫緩實施，變更後的實施日期將另行公告。」這也表示一般聊天室的收回期限目前仍保留24小時，使用者暫時無需擔心時限縮短帶來的困擾。不過LINE的公告也暗示著未來「收回訊息」可能會有變更，建議使用者需養成發送訊息前再次確認的習慣，以應對未來可能的政策調整。

