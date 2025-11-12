LINE傳「這２句」恐被討厭！一票網友認同：看到後直接不讀不回
隨著即時通訊軟體成為現代人不可或缺的聯繫工具，傳訊息的方式往往反映了一個人的溝通習慣與禮貌。近日，一名女網友針對常見的訊息開頭方式提出建議，呼籲大家在發送「在嗎」「有空嗎」等問候訊息時，應該一併說明後續要討論的事項，讓收訊者能夠更好地安排時間回應。貼文曝光後掀起討論，不少人直言，收到這種訊息會不想回覆，「不要怪人家為什麼不已讀你，有事請直接說」。
傳訊息時應把內容一次打完
一名女網友近日在Threads發文呼籲，大家在發送「在嗎」「有空嗎」的訊息之前，應該把後面要講的事情也一併打上去，「這樣人家才可以決定在不在、有沒有空」，就算是熟人，也希望能有效率地解決問題。
這類訊息恐讓人不讀不回
貼文一發布便引起關注，不少網友表達對這種傳訊方式的困擾，「我收到這種訊息都不回，看接下來會不會有後續，再決定要不要讀」「如果對方一直不主動講要幹嘛，我就會一直擺著，拜託麻煩有什麼事情就直接講」「我只要遇到『在嗎、有空嗎、有人嗎』，我都一律跳過不回」。
也有人分享類似經驗，「還有那種哈囉或是一個貼圖，都讓人覺得納悶，對方回你的時候，你也不一定正在用手機，直接了當打出訴求，不是更好嗎」「非常認同，另一種是問『可以請你幫忙嗎？』然後也不講什麼忙，我怎麼知道可不可以幫」。
這類訊息恐造成他人困擾
另外，還有網友從實用角度分析這種傳訊方式的問題，認為「通常這種都沒有好事」「訊息就是人不在身邊的時候用來聯繫的，當然不會無時無刻都在」「這樣真的超煩，可能我現在有10分鐘的空，結果你要跟我討論30分鐘，那怎麼可以」「我很討厭用這種方式問完，然後人就消失的」。
▲多數網友認為，傳訊息時應將內容一次講完。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
