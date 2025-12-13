LINE公布5常見盜帳號手法 用戶這舉動犯大忌

通訊軟體LINE在全台用戶高達2200萬，成為詐騙集團鎖定的目標，官方昨公布5大常見詐騙手法，包括免費抽遊戲幣、填寫超商寄送資料、徵家庭代工、假的徵才廣告以及高價收購LINE認證碼。LINE表示，詐騙套路就是透過對話或釣魚網頁，誘騙用戶填寫資料，若交出「LINE簡訊認證碼」，帳號就會立刻被盜走。

亂給認證碼帳號不保

LINE官方部落格昨表示，詐騙手法不斷推陳出新，最常見的套路就是透過對話或釣魚網頁，誘騙用戶填寫資料，特別是LINE簡訊認證碼，一旦交出這個認證碼，LINE帳號就會立刻被盜走，歹徒就會冒用身份，去詐騙其他親朋好友的帳號。

5大常見盜帳號手法

●第1名：免費抽遊戲幣

蛋仔派對的蛋幣或傳說對決的貝殼幣，都是常見的幌子，用戶從社群平台上認識網友，對方會誘導加入未認證的官方帳號，透過話術要用戶提供電話號碼、LINE簡訊認證碼，以獲得登記領取獎勵的資格。

●第2名：填寫超商寄送資料

用戶在社群平台上看到免費物品贈送的資訊，對方表示可用7-Eleven賣貨便或全家好賣＋寄送，且會負擔運費，要求用戶至假的賣貨便網頁填寫電話號碼，與LINE簡訊認證碼。

●第3名：徵家庭代工

用戶從社群平台上陌生認識對方，像是TikTok或Facebook打工社團，對方要求用戶提供電話號碼、LINE簡訊認證碼來登記資格。

●第4名：假的徵才廣告

假徵才廣告頁面通常會有個QR Code，用戶掃碼後被引導到假網頁填寫LINE帳號資訊，包括LINE簡訊認證碼。

●第5名：高價收購LINE認證碼

把LINE簡訊認證碼賣給他人，帳號馬上被盜。

