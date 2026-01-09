LINE出現1狀況！她驚「被朋友封鎖？」 全場秒懂：習慣了

生活中心／朱祖儀報導

LINE是台灣人最常用的聊天平台之一，無論是和朋友聊天還是處理公事，大多數人都習慣用它來溝通。但一名女網友感慨，感覺長大後朋友越來越少，甚至「LINE安靜到以為被封鎖」。不少人也有同感，直言「習慣了。」

一名網友在Threads發文提問，好奇眾人是不是都是年紀越大，朋友漸漸也跟著變少，自己近來鮮少收到LINE訊息，安靜到以為被封鎖，幾乎有一半都是工作群組的訊息。

文章曝光掀起共鳴，網友紛紛表示，「LINE安靜到，大概只有公司傳工作時會有聲音了」、「LINE加了群組後每天999+，根本懶得點進去」、「禮拜六手機忘在公司 到禮拜一上班ㄧ看 沒任何訊息」、「習慣孤獨，才會有時間冷靜思考任何事」、「安靜到以為我被停話了。」

廣告 廣告

也有人認為是交友狀態改變的緣故，「其實不是朋友變少了，而是每個階段，陪在身邊的人本來就不一樣」、「長大後身邊都是10年以上的，完全不想跟沒必要的人聯絡，也不想交新朋友」、「真心幾個就好了，平常可以都沒聯絡，但一聯絡就可以回到當初。」

更多三立新聞網報導

發熱衣洗錯「保暖力歸零」！UNIQLO公開正確洗法 小心越穿越冷

發票算一般垃圾還回收？環保局曝「1關鍵」示警 丟錯恐噴6000元

打趴淡水、九份！「1老街」被封全台最讚 在地人：美食幾乎不踩雷

LINE驚見「2狀況」恐是被封鎖了 內行人急喊：新增相簿會出事

