LINE別再放自己照片 大票用戶嘆「重要功能」是虛設：沒隱私

一名女網友說，離職後封鎖前公司的男同事，但對方卻持續關注她，甚至大頭照被男同事拿來當手機背景，讓她崩潰直呼「LINE封鎖功能根本沒用」，貼文曝光後引發大量討論，不少有類似經歷的網友也指出，LINE的封鎖機制形同虛設，即使封鎖特定好友，對方仍能看見大頭照等相關資訊，僅是單方面阻擋訊息，直言「這樣的設計真的很沒隱私」，唯一的辦法就是刪除帳號。

原PO近日於Dcard發文指出，先前因工作關係與一名男同事互加LINE，後來陸續聽同事轉述對方曾有令人不適的行徑，加上上班期間經常開黃腔，讓她極度反感，因此在離職後立刻將對方封鎖。

原PO事後從前同事口中得知，該名男同事竟將她的大頭照設為手機背景，讓她瞬間起雞皮疙瘩，更令她崩潰的是，即使已封鎖對方，只要她更換大頭貼，對方仍能看見，甚至還能持續單方面傳送訊息給她。

原PO無奈說，「雖然對方傳的訊息我看不到，但我換大頭照他都看得見，根本沒辦法真正切斷聯繫，這種封鎖到底有什麼用？」

貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友也批評LINE的封鎖機制形同虛設，直言唯一的解決方式恐怕只能刪除帳號、重新申辦，「封鎖根本沒用，對方還是看得到你換的照片或名字」、「LINE封鎖功能真的很爛」、「只能整個帳號砍掉重來」、「這樣的設計真的很沒隱私」、「所以我從來不放本人照片，也不顯示真名」、「真的呼籲LINE別再放自己的照片」。

