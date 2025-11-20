LINE又爆災情 開啟相機畫面秒全黑「全是這廠牌」 通訊行曝唯一解

LINE近日又爆發一波災情，許多安卓用戶反映只要開啟LINE相機就黑畫面，目前統計出現災情的手機都是三星中階機。（示意圖，shutterstock／達志）

LINE近日推出15.18.1更新，未料許多安卓（Android）用戶更新後，發生開啟LINE的相機功能就秒黑畫面的狀況，反映的用戶越來越多，解除安裝、重新下載通通無解。對此通訊行表示，並非手機壞掉，而是LINE本身問題，只能等待下次更新。

近日各大論壇與社群平台上，紛紛有用戶抱怨，更新完LINE 15.18.1後，只要開啟相機功能，螢幕就變一片黑，更詭異的是，按下拍照鍵後依然可以拍照，但沒畫面可以對焦，形同盲拍，能試的方法包過重新開機甚至解除安裝重新下載，問題依舊存在。

有網友實測，家裡兩支三星A55，一支LINE版本為15.17.0，使用完全正常，但另一支更新過的就是黑畫面，無解，其他用戶也紛紛留言：「手機本身相機和其他通訊軟體相機都沒問題，只有LINE會這樣」、「A56也一樣」、「我用Z FLIP 7，黑畫面+1」、「我也是A55，問AI完全沒有用」、「好幾天了，Play商店一堆人反應，到現在還沒修復」、「只能降版了，但先備份資料，不然救不回來」、「A56+1，去通訊行問了才知道，一堆客人反應」。目前統計下來，幾乎都發生在三星的中階手機如A55、A56、A35、A36、S24 FE。

對此通訊行「霖霖通信」表示，這幾天遇到很多客人都是在LINE中拍照的時候，畫面會變成黑屏，這並非手機問題，也不是相機問題，是LINE的鍋，唯一的辦法就是等待下一個LINE版本更新，沒有其他方法了。

