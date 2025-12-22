LINE只連絡房東、房仲 張文社群足跡「孤單到極點」

張文犯下震驚社會的隨機攻擊案，一年多來幾乎沒有穩定收入的他，每個月只仰賴媽媽一萬塊錢的資助，採購大量作案物資的金流現在成為檢警追查重點。另外，張文的臉書、IG和X帳號全被清空，LINE的好友也只留有房東與房仲2人，顯見早就有預謀，似乎是怕數位足跡曝光。

籌劃犯案近2年！ 張文化名「張鋒嚴」網購煙霧彈

根據檢警偵辦發現，張文很狡猾，化名「張鋒嚴」佯裝成生存遊戲玩家，在網上大量採購作案工具，從去年4月開始透過露天、蝦皮等電商平台，陸續購買戰術手套、防毒面具、防護盾牌，今年1月更以每顆約2千元的價格購入煙霧彈，一口氣就買了24顆斥資4萬8千元。

張文化名張鋒嚴網購作案工具。圖／台視新聞製圖

不過，張文在被軍方汰除後，只在2023年6月短暫擔任保全一年，月薪約4萬塊，從去年6月開始就查無任何薪資申報紀錄，後續生活開銷僅能仰賴媽媽每季3萬元的金錢資助，疑似匯到他的郵局帳戶。

在幾乎沒有穩定收入下，張文究竟如何支付房租、從哪裡籌得資金購買這些犯案裝備？成了警方追查重點，台北市刑警大隊長盧俊宏表示，已積極跟銀行機構聯繫。

不想留數位足跡？ 張文對外通訊網購都用Wi-Fi上網

另外，警方在張文的平板中登入IG和X的帳號，發現已全被清空了，沒有任何貼文，也沒其他好友互動，就連LINE好友名單也只留下租屋處房東與房仲，故意顯示與外界零接觸，似乎早有預謀。

警方在犯罪現場、租屋處以及旅館內共搜出13把刀具，其中用來犯案的長刀被生存遊戲玩家辨識為美軍越戰開山刀，都是透過網路購買取得，而且張文幾乎都使用Wi-Fi上網，是否刻意避免留下數位足跡提高警方追查難度，警方正一一拼湊完整的犯罪軌跡。

※拒絕暴力 請撥打110

※犯罪行為，請勿模仿

台北／蔡長育、盧柏璁 責任編輯／陳盈真

