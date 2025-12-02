LINE吃掉200G空間 他刪群組慘當機 內行人曝1招超好用

常用LINE分享照片、影片，可能導致LINE成為吃掉手機容量的怪獸，近日一名網友為了解放手機空間，將LINE一個超過36G的群組刪除，沒想到竟導致LINE完全當掉，超過3小時、數次重新開機還是無法解決，最後只能將LINE移除重新下載；引起討論後，有內行人分享清理手機空間方法，手機完全不會卡住，相當實用。

一名網友近日在Threads表示，最近用手機拍兒子時，手機突然跳出容量不足的提醒，本以為是影片、照片太多導致，但實際檢查才發現，LINE竟然佔了手機超過200G的空間，他因此將其中一個很少用，但內容高達36G的聊天群組刪除。

原PO透露，沒想到這一個動作，竟讓LINE完全當機，收到訊息時明明有跳出通知，但LINE就是沒辦法顯示出來，甚至連動都不會動，且這個狀況持續超過3小時，過程中他數次重開手機都無法改善，最後只能直接將LINE移除，重裝後發現所有訊息都只保存到2周前，慶幸的是群組、社群及記事本等內容都還在，手機也因此騰出200G的空間。

不少網友看完後說，「曾經一口氣刪了200多個聊天室，LINE也是當機，快24小時才跑好」、「其實就開著螢幕讓LINE繼續跑就好，這是因為太多資料要刪除，程式還在運算」、「記得要定時備份LINE，資料才不會不見」、「上次退一個群組花了3小時，客人都聯絡不到快氣死，害我只能一直道歉」。

有內行人分享，平常一直使用，會讓LINE吃掉太多手機記憶體，可以點開LINE的齒輪，點選「聊天」，進入後點選「刪除資料」，將裡面的快取、照片、影片、語音訊息及其他檔案刪除，這招只是清除一些快取資料，如讀取過的照片超過期限後就不會保留預覽小圖，但聊天記錄不會受到影響，常傳照片的人，偶爾來清一次可以清出10G左右的空間，非常實用。

