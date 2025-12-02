LINE吃掉200G！他清手機「刪1群組」瞬間當機

手機儲存空間不足的問題再度引發關注。一名網友日前在Threads分享，拍攝兒子照片時手機顯示容量不足，檢查後發現LINE竟占用200GB空間。他嘗試刪除占用36GB的群組聊天室，不料LINE隨即當機，所有訊息完全不動，等待3小時重開3次都無效。最後他移除APP重新安裝，成功釋放約200GB空間，群組社群與記事本資料皆完好保存。

針對LINE占用空間問題，網友分享實用清理方法。從主頁設定進入聊天選項，選擇刪除資料功能，可分別移除照片、影片、語音訊息等檔案，聊天記錄不會消失。此方法立即釋放8GB空間，有效解決儲存問題。

LINE官方近期發布換機教學，提醒用戶轉移前確認三項重點。首先確認手機號碼是否變更，其次完成帳號健檢，綁定電話、電子郵件、密碼及Apple或Google帳號，最後備份聊天紀錄。同系統換機可完整轉移所有資料，跨系統則聊天記錄與代幣餘額無法轉移。

換機方式包含行動條碼掃描、電話號碼加密碼驗證，以及Apple或Google帳號認證三種。官方特別警告，切勿在新手機選擇註冊新帳號並輸入原帳號資料，此舉將導致原帳號失效，資料無法找回。

