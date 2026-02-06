LINE啟動「防詐補習班」！邰智源化身名師教你拆解詐騙套路

LINE年度防詐宣傳，邀請藝人邰智源化身「邰大老師」，一起修防詐學分。（LINE台灣提供）

記者陳建興／台北報導

​隨著詐騙手法日益翻新，LINE 宣布啟動年度防詐宣導活動「防詐補習班」，特別邀請藝人邰智源化身「邰大老師」，以犀利的名師風格拍攝教學影片，為全民畫出防詐重點。此次活動旨在透過擬真測驗與知識轉化，強化用戶的數位免疫力，守護帳號與財產安全。

​「邰大老師」特別整理出三大防詐筆記：

​「免費的可能是假的」：針對免費貼圖、遊戲幣等誘餌保持警覺。

​「守住認證碼」：LINE 認證碼是帳號防護的萬用鑰匙，隨意提供等同將帳號拱手讓人。

​「再次登入是最佳解」：若帳號不慎遭盜用，應善用官方功能快速奪回主導權。

LINE防詐補習班活動網站，可下載邰大老師防詐梗圖。（LINE台灣提供）

​此外，LINE 推出實戰感十足的「人間清醒防詐模擬考」，依據答題結果將用戶分為「詐騙終結者」至「天選大肥羊」五個等級，幫助民眾辨識社交、職場及網購陷阱中的微小盲點。

​LINE 提醒，用戶應定期進行帳號健檢，確認電話、Email 及密碼綁定完整，並利用 Google 或 Apple 帳號強化防護。2 月 6 日起，民眾可至 LINE 官方臉書或 Threads 投稿詐騙故事，將有機會獲得小禮物並由「邰大老師」親自解惑。