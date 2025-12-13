LINE好友轉帳變難用？LINE Pay對決一卡通 好友轉帳、繳費服務成關鍵戰場

〔記者李靚慧／台北報導〕許多LINE用戶習慣使用的「LINE好友轉帳」，在LINE Pay的新電支「LINE Pay Money」推出後，12月底前，轉帳的選項從原本的iPASS MONEY、LINE Bank，增加了LINE Pay Money，但不少用戶反而感覺，因為轉帳選項增加，近期的便利性反而打折；一卡通眼見明年起無法在聊天室內轉帳，便利性打折，開始強打自身強項「生活繳費」，盡可能留住繳費用戶，繼續至APP內使用繳費服務。

LINE用戶最愛用的「LINE好友轉帳」，與一般轉帳最大差異，就是只要進入朋友的聊天室，點擊「+」號選擇「手機轉帳」，輸入金額、確認資料並輸入密碼即可完成，不用考慮對方的銀行及帳號，原本可以選擇iPASS MONEY及LINE Bank(連線銀行)，現在又多了LINE Pay Money。但如果對方沒有開通LINE Pay Money 或iPASS MONEY 帳戶，就無法轉帳給對方。

特別是目前仍在轉帳選項中的iPASS MONEY ，到了明年1月1日，就會正式移除，用戶必須透過iPASS MONEY APP，不再有LINE聊天室可以依附，首次轉帳給對方必須增加「通知」的手續，對方「同意收款」才可繼續，如果對方不同意、不下載iPASS MONEY APP，這筆交易將永遠無法完成。

針對LINE Pay與一卡通這兩大業者的電支大戰，其他電支業者觀察，在今年底之前，都是2業者重塑各自服務內容的關鍵期，LINE Pay原本的「好友轉帳」、「生活繳費」功能，都由一卡通 iPASS MONEY 提供，特別是強大的「生活繳費」功能，已累積龐大、穩定的用戶數，明年1月起一卡通 iPASS MONEY 各項服務正式移除，LINE Pay的錢包必須盡速補齊相關服務，才能滿足這些生活繳付族的需求。

換言之，LINE Pay即使挾著原有1310萬用戶的規模優勢，在短期內衝出數百萬開戶數，但有些用戶就是「抗拒」再開新的電支錢包，原本720萬iPASS MONEY 用戶不可能全數移轉LINE Pay Money，對真正的「轉帳族」而言，這將使轉帳的便利性打折；至於龐大的「繳費族」甚至「乘車族」，如果覺得LINE Pay Money的功能不如以往，使用率勢必打折。

對一卡通 iPASS MONEY 而言，原本的「好友轉帳」、「生活繳費」、「乘車碼」服務都在，只要下載iPASS MONEY APP就可使用，但歷經LINE Pay Money上線初期，不少用戶搞不清楚兩大錢包差異，發生「錢不見」的烏龍，部分用戶釐清後，竟選擇「提領」或「用光」錢包的錢，讓一卡通相當「頭大」。要如何說服用戶下載獨立APP，進而穩住原本的用戶不流失，成為一卡通的當務之急。

近期已見一卡通開始強打自身強項「生活繳費｣，並鼓勵用戶開啟帳戶自動儲值、差額儲值功能，以提升繳費、支付的便利性。電支業者直言，各電支業者原始的營運模式，就是在自家APP裡轉帳操作，一卡通也只是恢復到正常的營運方式，目前各家電支業者，面對LINE Pay Money這個「電支大魔王」的挑戰，無不積極強化、延伸自身優勢，在境內通路佈局之餘，更深耕境外場景、拓展海外網購支付，盡可能擴大自家電支的服務場域，才是吸引用戶的關鍵。

