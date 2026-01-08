「Line安靜到像被封鎖」掀共鳴 過來人揭真相

有網友感嘆，隨著年齡增長，Line也越來越安靜，就像被過去的朋友都封鎖了。（示意圖／東森新聞）





Line作為現在人最常用的通訊軟體之一，有網友卻感慨自己的Line安靜到就像被封鎖，沒想到，貼文一出，竟引起許多人的共鳴，更有的人直說「只剩工作跟長輩圖，根本懶得打開看」。

一名網友在Threads上發文，詢問網友是否跟自己一樣，感覺越長大朋友越少，時常感覺Line安靜到像是被朋友們封鎖嗎？貼文掀起許多網友的共鳴，紛紛表示社交的聊天室逐漸安靜，取代的是工作群組的大量訊息。

許多網友都跟原po有一樣的感覺，「禮拜六手機忘在公司，到禮拜一上班一看，沒任何訊息」、「line加了群組後每天999+根本懶得點進去」、「加好友的line已經幾乎不會響，加工作的Line也因為工作使用率不高幾乎沒在響」、「大概只剩股市詐騙來聊天的時候，才會發現Line其實沒壞了」。

網友的分析

有人分析「不是朋友變少了，而是每個階段，陪在身邊的人本來就不一樣，學生時代是一生中朋友最多、最容易聯絡的時候」、「長大後身邊都是10年以上的老友，完全不想跟沒必要的人聯絡、也不想交新朋友」，也有人認為是因為出社會後，Line的用途變了，「是Line從社交變成工作聯繫交接用的」。

