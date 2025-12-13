LINE官方揭露5大盜號手法！認證碼絕對不能給

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

LINE是台灣人日常聯繫親朋好友，或是交辦工作事項的通訊軟體，用戶高達2千2百萬人，也成為詐騙集團鎖定的目標。昨日LINE的官方部落格表示，近日觀察到詐騙常見套路，提醒用戶不要上當。

LINE團隊觀察到，假冒用戶對話和釣魚網頁是詐騙集團慣用手法，若是帳號被盜，則會被用來詐騙其他親朋好友。LINE因此提供3點提醒：。

1、交出LINE的認證碼就會被盜，不要相信不明訊息。

2、LINE的認證碼只有在需要「移動帳號」時才需要輸入

3、LINE的簡訊認證碼有「慎防詐騙」的提醒字樣，若有疑問請記得向官方管道查證。

詐騙手法五花八門，LINE也公布最常見的5種盜取帳號手法，分別是免費抽遊戲幣、填寫超商寄送資料、徵家庭代工、假的徵才廣告，以及高價收購LINE認證碼等。

Line提供3點提醒和5大詐騙手法，讓用戶慎防詐騙。（圖／Line官方部落格）

