LINE官方揭「5大詐騙花招」 索取認證碼小心被盜帳號

2025年進入尾聲，民眾務必提防詐騙集團找上門，LINE官方提醒，最近發現5種常見盜帳號手法，花招略有不同，但目標都是騙取LINE簡訊認證碼，受害用戶的親友恐怕也遭殃！

年末將至，LINE官方提醒用戶留意常見5大詐騙招數，用戶千萬不要隨便交出簡訊認證碼導致帳號被盜用。（示意圖／取自pexels）

TOP5 高價收購LINE認證碼

一旦把LINE簡訊認證碼賣給他人，帳號馬上被盜。LINE官方強調，認證碼只有在用戶本人「移動帳號」時才需要輸入，不將任何LINE簡訊認證碼交給他人，有助降低LINE帳號被盜的風險。LINE也在簡訊認證碼加入「慎防詐騙」字樣，用於加強提醒，若民眾對收到的訊息有疑問，記得先向官方管道查證，或直接打電話給朋友確認。

假徵才廣告的QR Code會誘導用戶填寫LINE簡訊認證碼。（圖／翻攝自LINE官網）

TOP4 假的徵才廣告

假徵才廣告頁面通常會有QR Code要求民眾掃碼查看，用戶會被引導至假網頁填寫LINE帳號資訊，包括LINE簡訊認證碼。LINE強調，真正的徵才機會絕不會要求填寫LINE簡訊認證碼，請務必透過企業官方管道確認真實性。

社群平台的家庭代工假徵募訊息有時也會要求提供LINE簡訊認證碼，可能導致帳號被盜用。（圖／翻攝自LINE官網）

TOP3 徵家庭代工

用戶從TikTok、Facebook等社群的打工社團結識陌生人，對方常會要求提供電話號碼、LINE簡訊認證碼來登記資格。LINE呼籲，網路上的打工機會務必再次確認真實性，不要輕易提供LINE簡訊認證碼，以免帳號被盜又拿不到打工機會，得不償失。

免費贈物卻被要求填LINE簡訊認證碼也是詐騙陷阱。（圖／翻攝自LINE官網）

TOP2 填寫超商寄送資料

這類詐騙手法已流傳許久，用戶在Facebook社團看到免費物品贈送訊息，對方表示可透過7-11賣貨便或全家好賣+寄送，並願意負擔運費，但要求用戶至假的賣貨便網頁填寫電話號碼、LINE簡訊認證碼，此時務必小心確認是否為超商官方網址，以免上當。

LINE官方呼籲，「免費贈遊戲幣」常是詐騙誘餌，需要多加注意。（圖／翻攝自LINE官網）

TOP1 免費抽遊戲幣

詐騙集團常以線上遊戲「蛋仔派對」的蛋幣或「傳說對決」的貝殼幣作為誘餌，用戶在社群平台認識陌生網友後，對方會誘導加入未認證的官方帳號，並透過話術要求用戶提供電話號碼及LINE簡訊認證碼，聲稱可獲得登記領取獎勵的資格。

LINE官方表示，詐騙手法不斷推陳出新，這些詐騙最常見的套路就是透過對話或釣魚網頁，有些甚至偽冒成LINE的網頁，誘騙用戶回傳LINE簡訊認證碼，一旦用戶交出認證碼，帳號將立即被盜走，歹徒就有可能冒用受害用戶的身份，詐騙其親友的帳號或錢財，不可不慎。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

