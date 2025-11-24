LINE官方警告！ 綁定不完整恐丟好友＋訊息 2025最新帳號健檢懶人包
在日常生活中，LINE幾乎是每個人每天必開的App，但你知道嗎？只要帳號綁定不完整，一旦手機遺失、誤刪App，甚至帳號遭到盜用，你的好友名單與訊息，可能再也回不來。
其實，只要花幾分鐘完成帳號綁定，就能完成LINE帳號健檢。
LINE 帳號健檢要完成哪些設定？
只需要完成 3 項基本資料綁定 +Apple/Google帳號綁定，就能大幅提升帳號安全性。
在手機中開啟LINE→主頁→點選右上角「齒輪」設定→「我的帳號」。
請確認以下項目
．電話號碼
必須是可收簡訊驗證碼的有效門號。若使用已失效的易付卡或長期未繳費的門號，可能會影響認證。
．電子郵件
請設定仍能正常登入收信的email，未來若忘記密碼才能用來找回帳號。
．密碼
不同於手機密碼或Apple ID，請記得另外設定一組 LINE 密碼。
．Apple或Google帳號綁定（至少其一）
如果畫面出現「取消同步」，代表已成功綁定。
重要提醒
．綁定流程只需要在自己的LINE App裡操作，不需要透過網頁認證。
．LINE 不會主動要求用戶在其他網站輸入資料，也不會主動寄送驗證信。
．只有在你設定email時，才會收到LINE系統寄出的驗證信。
注意：
每組電話、email、Apple帳號或 Google帳號，都只能綁定在「一個」LINE帳號。若重複綁定，可能導致帳號彼此覆蓋而失效。
完整綁定的好處
當帳號遇到問題時，完整的綁定能讓你找回原本的LINE帳號，包括好友、群組與備份的聊天紀錄。
在以下情況中，綁定資料將是找回帳號的唯一憑證：
．手機遺失
．不小心刪除LINE App
．帳號遭詐騙集團盜用
若帳號無法找回，不僅好友名單會消失，聊天記錄也無法匯入新帳號。即使有備份，在某些情況下仍可能無法完整恢復；所以，趕緊完成綁定，就是保護自己帳號的最關鍵一步！
若帳號綁定不完整，將收到LINE官方提醒
自2025年11月19日起，LINE將針對尚未完成綁定的用戶陸續發送提醒通知；這是每季固定進行的「LINE帳號健檢」宣導活動，由「Service Messages」綠盾官方帳號統一發送。
此帳號為提供重要資訊的官方專用帳號，因此無法封鎖，以確保用戶能確實收到通知；如果你收到類似訊息，表示帳號綁定尚未完整，請盡快回到「我的帳號」頁面檢查設定。
（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）
