LINE宣布啟動「帳號健檢」！少做「這4步」帳號難救

生活中心／林依蓉報導

通訊軟體LINE是許多人不可或缺的應用程式，所有重要的群組、聊天紀錄、珍貴照片皆儲存於此。為了強化使用安全和便利性，近日LINE官方宣布啟動「帳號健檢」機制，呼籲廣大用戶務必完成帳號的完整綁定。官方強調，未完成綁定的用戶，一旦手機遺失或帳號被盜用，用戶將可能無法重新登入原帳號。





LINE官方宣布啟動「帳號健檢」 少綁定「這4步」紀錄恐全失！

要讓LINE帳號擁有最完整的保護，用戶必須完成「4項」關鍵設定。(圖／翻攝LINE官方BLOG)

LINE是現代人不可或缺的通訊軟體，為了全方位提升用戶的帳號安全與使用便利性，官方已於昨（19）日宣布啟動「帳號健檢」提醒機制，呼籲廣大用戶務必完成帳號的完整綁定。官方強調，未完成綁定的用戶將會收到官方「Service Messages」綠盾帳號發送的通知。若帳號未完整綁定，一旦手機遺失、誤刪App或遭盜用，可能無法重新登入原帳號，導致好友名單、聊天紀錄及備份資料全數消失。官方說明要讓LINE帳號擁有最完整的保護，用戶必須完成以下「4項」關鍵設定，操作路徑為打開LINE App點選「主頁」再點擊右上角「齒輪圖示」進入「我的帳號」:

1.電話號碼

必須是能夠即時接收簡訊認證碼的有效門號，否則會因門號被收回而無法接收認證碼。

2.電子郵件帳號

務必使用一個自己能持續登入收信的 Email，若未來忘記密碼，這是唯一重設的後路。

3.密碼

獨立設定一組專用於LINE登入的密碼

4.外部帳號連結

必須連結Apple或Google帳號，兩者擇一或都進行連結，綁定後會顯示「取消同步」，代表綁定成功。





LINE官方宣布啟動「帳號健檢」 少綁定「這4步」紀錄恐全失！

LINE完整綁定後，遇到問題時能幫助找回帳號。(圖／翻攝LINE官方BLOG)

官方提醒，帳號若未完成這4項關鍵綁定，即便有雲端備份，帳號可能會無法救回，甚至停用的舊信箱也可能無法收到重設密碼通知。LINE再次呼籲，每組電話、Email、Apple和Google帳號皆僅能綁定一個LINE帳號，若重複綁定可能造成覆蓋，使原帳號失效，用戶應立即檢查「我的帳號」綁定狀態，確保帳號安全無虞。





