LINE宣布終止舊版本支援 「3類用戶」遭淘汰
根據LINE官方公告，擁有超過2200萬台灣用戶的通訊軟體LINE，於今（4）日起正式終止對13.20.0以下版本之應用程式的支援。此次更新將直接影響多數仍使用舊型裝置或未更新作業系統的用戶，屆時LINE的基本功能如傳訊與語音通話將無法繼續使用。
此次調整影響的族群主要可分為三大類：一是無法升級系統的舊型智慧型裝置使用者；二是使用過低版本作業系統的手機和平板用戶；三是Apple Watch作業系統未達標準的穿戴裝置用戶。
首先，在舊型裝置部分，受影響者包括無法升級至iOS 15的iPhone舊機型。像是iPhone 6、iPhone 6 Plus與第一代iPhone SE，因僅支援至iOS 12，無法安裝最新版的LINE應用程式。一旦LINE版本更新至13.21.0或更高，這些裝置將無法使用LINE的任一功能。
其次，在作業系統方面，若iPhone或iPad仍使用iOS或iPadOS 14.8.1以下的版本，或Android手機版本仍停留在7.1.2以下，即便硬體尚能運作，也因無法升級至新版LINE，而被迫中斷服務。LINE目前的新版本要求最低作業系統為iOS/iPadOS 15及Android 8.0。
第三，LINE亦同步調整對Apple Watch的支援標準。未來如欲於Apple Watch上繼續使用LINE，裝置需升級至watchOS 8.0以上版本。若未達該標準，將無法安裝更新版LINE或使用相關功能。
LINE官方強調，用戶應儘速確認目前使用的裝置與作業系統是否符合最新更新門檻，若裝置過舊導致無法升級，建議更換新裝置，以免通訊功能受到影響。此外，官方亦提醒用戶備份重要聊天記錄，以防因更新失敗或設備無法支援而導致資料遺失。
看更多 CTWANT 文章
拒絕擠牙膏！拿這兩牌舊機最高抵1萬元 vivo新旗艦X300系列直接叫板三星與哀鳳
蘋果最新財報表現亮眼！惟中國市場收入低於華爾街預期
手機變大砲！OPPO Find X9 Pro外掛「增距鏡」 讓你從演唱會拍到野生動物都OK
其他人也在看
日本警訊？2不相關行業「破產家數」飆新高 揭共同困境
日本內需服務業正陷入寒冬。今年初居酒屋接連倒閉引發關注；近日，又傳出燒肉店與美容院破產家數雙雙創下歷史新高。表面上看，這兩個行業毫無關聯，但其實都面臨「高成本與低價競爭」的夾擊，難以突破困境。中時財經即時 ・ 1 小時前
重大公告！「3類人」今起LINE不能用了 這幾款iPhone遭淘汰
注意了！通訊軟體LINE在全台共有2200萬用戶，但LINE有新變革，今（4）日起將終止對13.20.0以下版本LINE應用程式的支援，用戶將無法繼續使用傳訊與通話功能，此次將影響3大類用戶，包括舊型裝置使用者、作業系統版本過低，及Apple Watch版本過舊的用戶。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
盤前／AI伺服器大建置 帶旺台檔6強
美系四大雲端服務供應商（CSP）—微軟（Microsoft）、Meta、Alphabet（Google）與亞馬遜（Amazon）—再度大幅上修2025至2026年AI相關資本支出，帶動全球伺服器與運算設備需求進入新一輪高增長期，國泰期貨最新產業報告指出，台系供應鏈包括鴻海（2317）、技嘉（2376）、廣達（2382）、緯穎（6669）、嘉澤（3533）與神達（3706）等同步受惠。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
熱門股／台積電再上高峰 造王者1+14檔一次看
台股3日上漲101.24點，漲幅0.36%，指數終場收在28334.59點，成交金額5632.38億元。保德信市值動能50 ETF(009803)經理人楊立楷指出，APEC川習會落幕、雲端服務供應商財報季後凸顯AI需求延續強勁、台股10月大漲逾2400點，以及歷年11月台股上漲機率近9成等利多因子，可望帶動台股持續上演多頭行情，但因為短線漲幅已大，須留意短線修正的可能，建議挑選績優、具業績題材之權值股。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
「4G吃到飽」恐被下架 王鴻薇警告NCC了
[NOWnews今日新聞]行動電話電信方案攸關民生議題。國民黨立委王鴻薇今（3）日直指，遠傳與台灣大哥大從本月開始，全面停售經銷通路4G吃到飽資費方案，只剩直營門市與網路申辦，目前市場觀望，中華電信也...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
出國注意！不只行動電源 多家航空 「1物品」也禁托運
出國注意！不只行動電源 多家航空 「1物品」也禁托運EBC東森新聞 ・ 1 天前
帶「藍牙耳機」登機禁放這些地方！長榮、虎航示警：放錯恐違規、被卡關
出國搭機前，藍牙耳機別亂放！不少旅客習慣把耳機連同充電盒一起塞進託運行李。航空公司提醒，藍牙耳機及充電盒因內含鋰電池，若放錯地方恐不符安全要求，建議以手提或隨身方式攜帶上機，避免臨櫃重新調整行李，影響報到速度與登機流程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
千萬別亂插！「這3種USB裝置」恐害筆電中毒、主機板報銷…很多人都不知道
現代USB孔已是許多電子產品不可或缺的設計，隨著技術演進，USB孔不僅能連結耳機、無線滑鼠或鍵盤等設備、進行超高速資料傳輸，還能提供高功率電力輸出。不過，雖然USB孔看似萬能，但有些東西絕對不要插進電腦或筆電的USB孔中，否則可能會造成裝置損壞，甚至嚴重的資安風險，科技媒體《BGR》也未眾人整理出以下幾項使用USB的注意事項，更建議民眾應購買知名品牌、具信譽的USB產品，以免因小失大。鏡報 ・ 13 小時前
4G吃到飽漸退場 王鴻薇籲NCC注意不合理壟斷下架
[Newtalk新聞] 遠傳電信、台灣大哥大今年９月相繼停售經銷門市的4G 資費方案，外界預期，外界預估，中華電信也可能跟進。國民黨立委王鴻薇今（3日）提醒，即使電信業者已將重心轉向5G，政府仍然應該為多數用戶網路品質及生活成本把關，以全台5G網路基礎建設來看，現階段也不到NCC強制要求電信業者關閉4G網路的地步，國家通訊傳播委員會（NCC）應該注意電信業者是否有不合理壟斷下架特定網路資費狀況，保障合理網路資費環境。 王鴻微表示，根據NCC統計，截至今年，全台4G用戶數仍高達1752萬戶，如果各大電信聯合「壟斷」下架4G吃到飽，這些用戶可能將被迫升級或付更高額的網路資費。已經有不少民眾反應，即便我國對於4G需求不少，但不同家電信業者不約而同默默減少申辦管道，變相迫使消費者升級，或是採用非吃到飽更高資費的方式。 王鴻薇表示，細究消費者不升級原因，根據NCC調查指出，原因主要出在「5G資費較高、部分手機未支援5G、對4G網速與服務滿意」，可以看出經濟考量與設備適配性的因素是主因，如果電信業者聯合下架，對於這將近1700萬的用戶，強迫背上沈重的負擔。 王鴻薇表示，以目前資費來看，各大電信號稱新頭殼 ・ 14 小時前
4G吃到飽恐聯合壟斷下架 王鴻薇憂：全台1700萬用戶被迫提高成本
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 遠傳與台灣大哥大從本月開始，全面停售經銷通路4G吃到飽資費方案，只剩直營門市與網路申辦，逐步邁向 5G 時代，目前市場觀望，中華電信也極可能跟進。對此，國民黨立委王鴻薇今（3）日表示，根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，截至今年，全台4G用戶數仍高達1752萬戶，如果各大電信聯合「壟斷」下架4G吃到飽，這些用戶可能...匯流新聞網 ・ 14 小時前
今晚就關 Liquid Glass！可調整透明度的 iOS 26.1 正式版據稱快將上線
在 iOS 26.1 beta 4 公測版中，Apple 已經為嚐鮮體驗者帶來了 Liquid Glass 透明度切換和鎖屏滑動啟用相機開關這兩項非常實用的改進。而根據彭博 Mark Gurman 的說法，對應的 iOS 26.1 正式版可能在今晚或是明晨便會上線。Yahoo Tech ・ 17 小時前
uTagGo App新升級 eTag停車報帳免跑繳費機
[NOWnews今日新聞]eTag停車報帳效率大躍進！遠通電收表示，為解決差旅用戶報帳痛點，全面升級uTagGoApp「發票/報帳專區」服務。無論是需開立統一編號的停車場發票或是路邊停車繳費明細，都能...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
不只行動電源⋯藍牙耳機也禁託運！航空公司規範曝光
生活中心／李明融報導近年行動電源爆炸事件頻傳，尤其若發生在交通運輸進行的過程中，恐怕會波及到其他乘客的安危，對此，航空公司為了更確保飛航安全，宣布全面禁止託運藍牙耳機，限以手提、隨身方式攜帶上機，包括長榮航空、台灣虎航、星宇航空都將實施這樣的規定，相關規範也曝光。民視 ・ 1 天前
你真的會相信機器人來照顧你的晚年生活嗎？
這聽起來像是科幻電影裡的情節，但一些科學家認為，這項新技術可以幫助緩解英國醫療體系的壓力。BBC NEWS 中文 ・ 22 小時前
Photoshop、AI、ID 免費取代品？Canva 旗下 Affinity 宣佈「永久免費」，附 Mac / Windows / iPad 版下載教學
全新 Affinity app 舖是以單一跨平台 app 提供過去分別在三個產品的功能，而且最重要的是「免費使用」；僅生成式 AI、自動去背、超解析度、人像打光等進階工具需搭配 Canva 付費方案使用。此舉定位為與 Adobe Creative Cloud 正面競爭的替代選項，並以 Canva 生態的協作與發佈能力作為差異化延伸。Yahoo Tech ・ 14 小時前
AI 教父押 6G 翻轉電信業
輝達攜手諾基亞展開6G與AI-RAN合作，業界看好，輝達執行長黃仁勳押注AI-RAN，將翻轉電信產業，他看到的是未來電信...聯合新聞網 ・ 1 天前
AI即將取代一切！馬斯克大膽預言5年內「手機、App全消失」
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近日針對未來科技發展做出大膽的預言，他認為未來5到6年內，智慧型手機和App都會被AI取代，手機...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
電信業首家完成多軌衛星布局！ 中華電信取得SES O3b中軌商用許可
中華電信今日（11/3）表示，該公司歷時14個月，終於在上週四（10/30）通過主管機關審驗程序，正式取得SES O3b中軌衛星固定通信商用營運許可，成為國內首家涵蓋高軌（GEO）、中軌（MEO）、低軌（LEO）多軌衛星系統營運許可的電信業者。太報 ・ 20 小時前
Perplexity免費開放新AI工具Perplexity Patents！查專利像聊天簡單，重要發明能舉一反三
Perplexity推出Perplexity Patents專利智慧普及化工具，可用自然語言查詢，取代傳統複雜的關鍵字或專業代碼搜索。數位時代 ・ 12 小時前
【一文看懂】藍牙耳機千萬別放行李！長榮、虎航警告下場 違規恐罰10萬
出國享受國外風光前，記得藍牙耳機不要塞進行李，要隨身攜帶！因為藍牙耳機在充電盒中會自動充電，處於待機狀態，為了安全，國籍航空如立榮航空、長榮航空及台灣虎航均「明文禁止託運」。華信航空今（3）日也表示，即日起國內線航班的藍牙耳機（含充電盒）禁止行李托運，僅能以手提或隨身等方式攜帶上機。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前