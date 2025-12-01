LINE容量怪獸狂吃200G 他刪除36G群組竟當機

不少人習慣用LINE傳訊息或聊天，一名網友分享自己的LINE佔容量竟高達200G，決定刪掉一個佔36G的群組，結果按下刪除後卻後悔了，因為所有訊息都不動了。

不少人習慣用LINE傳訊息或聊天。（示意圖／取自freepik）

一名網友在Threads發文表示，拍照時發現手機容量不足，原本以為是影片太多照片太多導致的，因此他開啟YouTube尋找解決方法，並試著操作，怎料卻意外發現自己的LINE佔容量高達200G，後來他找到一個佔36G的群組，決定把該群組刪除。原PO說：「刪除按下去之後，OMG完蛋了！！！我的所有訊息都不動了」。

廣告 廣告

眼看手機連跳通知都沒顯示，過了三小時之後還是完全不動，原PO第一時間想到「重開機」試試看，結果「三次還是不動」，後來他決定重新下載LINE，登入後發現其他群組還在，所有訊息保存到兩週前，記事本都還在，「就這樣，手機騰出了200G空間。」

該篇貼文曝光後，網友紛紛留言「痾，其實開常亮螢幕，開著LINE放著等就好了。當然你那種佔用好幾十G的群組這過程可能會以天來計算，所以不重要又佔空間的群組社群最好定期刪掉」、「我曾經一口氣刪掉200多個聊天室 （做網拍很多群組 官方帳號訊息）LINE直接當掉無法使用，我手機瘋狂發燙，整個晚上我都睡不著，一直用電風扇吹它，隔天起床還是沒有恢復原狀，但我怎麼樣都不可能刪掉他，後來過了快24小時才緩衝完」、「line有備份機制，備份大小有限，所以重新安裝後恢復備份就可以達到你這篇的效果。記得要在設定裡設定備份」。

iOS版本—刪除快取方法。（圖／取自LINE官方部落格）

事實上，用戶若想清理一些空間幫「LINE瘦身」，可依照LINE官方部落格曾提供的3步驟。首先，用戶需開啟LINE主頁右上角的「設定」（齒輪圖示），接著選擇「聊天」選項，最後點選「刪除資料」，在「快取」欄位按下「清除」即可完成。官方強調，此清理方式不會影響聊天室內的文字訊息、相簿或記事本內容，聊天室中未過期的圖片、語音與檔案仍可重新下載。

延伸閱讀

基隆全市學校今停用自來水 學生喝礦泉水應急

無牌車佔道最高罰3萬6 新北10個月累計開罰429件

過年放9天！春節離島管制航線 12/9下午開放訂位