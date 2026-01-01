LINE封鎖沒用？女網友封鎖噁男後 仍被看到換大頭貼

多數人在離職後都會退出公司群組，但一名女網友卻在離職後選擇封鎖前同事，卻驚覺對方仍能看到她的LINE大頭貼，甚至將其設為手機桌布，讓她感到極度不安。

一名女網友在離職後選擇封鎖前同事，卻驚覺對方仍能看到她的LINE大頭貼，甚至將其設為手機桌布，讓她感到極度不安。（示意圖/資料照）

據了解，該名網友在社群平台Dcard上發文表示，這名前同事因工作關係加了她的LINE，但對方經常在上班期間開黃腔，讓她感到非常不適，因此選擇在離職後封鎖對方。然而，事後她從其他同事得知，該名男子竟然將她的LINE大頭貼設為手機背景，並且即使已經被封鎖，對方仍能看到她更換的頭貼，甚至可以單方面傳送訊息，令她崩潰直呼「LINE的封鎖功能根本沒用」。

該文章曝光後，引發網友熱烈討論，許多人對LINE的封鎖機制提出質疑，認為該設計無法有效保障使用者的隱私。有網友表示，封鎖後對方仍能看到自己的頭像與名稱，讓人感到不安，甚至有網友建議，唯一能徹底解決的方法就是刪除帳號並重新申辦。

對此，有網友呼籲，為了避免類似情況發生，使用者應避免在LINE上放置個人照片或真實姓名，並希望LINE能針對封鎖功能進行改進，提升用戶的隱私保護能力。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

