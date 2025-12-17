LINE對話造假葛斯齊誤信 王定宇帶美女見小英竟是假訊息

「最強狗仔」葛斯齊爆立委王定宇緋聞，今年3月18日以妨害名譽被告身分出庭。資料照。呂志明攝



「最強狗仔」葛斯齊去年11月間爆料民進黨立委王定宇外遇已婚醫師娘，不僅帶她去見前總統蔡英文，還傳LINE「我想要你」，王定宇捍衛清白提起妨害名譽告訴，葛斯齊辯稱是1位粉絲拿著她與王定宇的LINE對話紀錄向他爆料，他才確定為真，不過當檢察官傳了這位粉絲出庭作證，她竟證稱，對話紀錄是她自己偽造的，目的是為了迎合葛斯齊八卦報導才製作。檢察官調查後認為葛斯齊是因為信賴粉絲提供的LINE對話紀錄為真才會爆料，難認有主觀惡意，與刑法誹謗罪的構成要件不符，因此處分不起訴。

去年11月間，葛斯齊在臉書爆料，民進黨立委王定宇帶美女去見前總統蔡英文，還一起吃過便當，他要王定宇的妻子李淑吟看看老公手機，並在Line搜尋「我想要」三個字，應該就能知道他在說什麼。

王定宇先是回應，「哈哈哈，葛什麼碗糕的，難怪被稱為最愛蹭最弱狗仔，這麼容易查證的東西，還能說謊造謠，我很多正事要忙，這種愛鬼扯的東西就去法院吧」。

葛斯齊隨後在臉書po出疑似王定宇Line對話的截圖，寫著「我想要妳」，葛斯齊質問，「王定宇委員2024 7/18 23:52 你發給了哪位姑娘？請解釋解釋！」還嗆聲「我猜你會說這是P圖或是斷章取義，放心這種事我絕對幹不出來，因為我新聞操守與你個人道德素養有天差地遠」。

去年11月間，王定宇委託律師具狀對葛斯齊提起民刑事告訴，其中民事部分，3月7日台北地院開庭審理，葛斯齊當庭提交給法官當初向王的外遇對象醫師娘及醫師查證的影像及錄音資料，也將相關LINE對話紀錄提供法院佐證；他說，陳報給法院的LINE對話，對象就是該名醫師娘，而對方的醫師前夫就是這場外遇風波的受害者。

至於刑事部分，葛斯齊於今年3月18日到北檢開庭，葛斯齊表示，2024年7月18日，有人立粉絲與他見面，對方提到與王定宇很熟，同時拿出她與王定宇的對話紀錄，他看了以後回想起當年王定宇在台南服務處遭人潑漆情節，他開始進行查證，然後再比對王定宇LINE貼圖貼及臉書打卡時間，最後認為粉絲提供的LINE對話紀錄具真實性，才會爆料。

檢察官為了確認真偽，傳了葛斯齊的這名粉絲出庭作證，她表示，1年多前葛斯齊透過臉書與她連繫成為好友，2024年7月18日2人見面時，葛斯齊問她是否認識王定宇，她當時說王定宇是公眾人物，她與王定宇在公眾場合見過面。

她說，事後葛斯齊繼續透過LINE與她連絡，她確實有傳她與王定宇的LINE對話紀錄給葛斯齊，但這些對話紀綠的截圖，都是她利用中國開發的軟體程偽造的，因為她並不是王定宇的LINE好友，當時她因為長期服用心科疾病藥物，為了迎合葛斯齊八卦報導才製作，她同時還提供了自2013年至今因精神疾病就醫的診斷證明書。

檢察官認為，葛斯齊因為信賴粉絲所提供的LINE對話紀錄為真，才會在臉書爆料，依罪疑為有利於被告認定原則，難認葛斯齊主觀上有明知不實故意散布的主觀惡意，與刑法誹謗罪的構成要件不符，因此處分不起訴。

