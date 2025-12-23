LINE帳號被盜關鍵在「這串數字」！官方揭5大詐騙手法＋3話術陷阱…「1功能」搶回帳號





LINE在台用戶數達2,200萬，滲透率逼近95~99.4%，且過半用戶是重度使用者，不論是聊天、工作、購物、金融、社群群組或商務聯繫，都離不開它。但這也讓詐騙集團盯上LINE平台，不斷翻新手法，騙取使用者帳號與個資。

近日LINE官網即公布5大詐騙套路，包括「免費抽遊戲幣」、「填寫超商寄送資料」、「徵家庭代工」、「假的徵才廣告」、以及「高價收購LINE認證碼」等。

LINE官方示警，民眾切不可輕易將「認證碼」外流，一給帳戶就會被盜取。新北市政府警察局婦幼警察隊則提醒，如果帳號已綁定電話號碼、Apple ID或Google帳號，可使用LINE「再次登入」功能，搶回你的帳號。

廣告 廣告

LINE官方指出，詐騙手法不斷推陳出新，最常見的套路就是透過對話、或釣魚網頁，誘騙用戶填寫資料，特別是騙取「LINE簡訊認證碼」。而民眾一旦不慎交出這個認證碼，LINE帳號就會立刻被盜走。歹徒可能進一步冒用身份進行詐騙，甚至可能造成財務損失。

LINE提醒，認證碼只有在「移動帳號」時才需要輸入，其他任何情況下，都不要輕易提供給陌生人。如果對收到的訊息有任何疑問，都應該先向官方管道查證，或直接打電話給親友確認。

LINE公布5大盜帳號手法

1、免費抽遊戲幣

詐騙集團常利用熱門手遊的虛擬寶物作為幌子，如《蛋仔派對》的蛋幣或《傳說對決》的貝殼幣等。

用戶可能在社群平台認識陌生網友，對方誘導加入未認證的「假官方帳號」，要求提供電話號碼與LINE認證碼，聲稱「登記可領取獎勵」。

2、填寫超商寄送資料

詐團常在Facebook社團等平台發布「免費物品贈送」資訊，並謊稱將使用超商物流寄送，甚至負擔運費。但詐團會要求用戶到假網站填寫電話號碼和認證碼。LINE提醒，看到這類訊息，要務必仔細確認網址是否為超商的「官方網址」。

3、徵家庭代工

詐騙集團會透過TikTok或Facebook打工社團與用戶接觸，要求提供電話號碼與認證碼登記資格。警方提醒，網路打工機會務必再次確認真實性，以免帳號被盜，打工機會也落空。

4、假的徵才廣告

假徵才頁面常附QR Code，掃碼後引導至假網頁填寫帳號資訊，包括認證碼。真正的徵才廣告絕不會要求提供LINE認證碼，民眾務必透過企業官方管道確認真實性。

5、高價收購LINE認證碼

詐騙集團直接以高價收購認證碼，一旦出售，帳號立即被盜。

3句話教你秒辨陷阱

而新北市警察局婦幼警察隊也曾公布詐團盜取LINE帳號的常見話術，如果聽到以下3種說法，很可能已經落入詐騙陷阱：

「不要點選再次登入」？

騙！LINE提供的「再次登入」功能，是官方安全機制。只要帳號綁定電話號碼、Apple ID或Google帳號，即可強制登出盜用者，立即搶回帳號。

「刪掉 LINE App 才能防病毒」？

騙！刪除LINE App不僅無法防毒，還會失去再次登入功能，甚至刪掉重要對話紀錄。

「系統繁忙，稍後再試登入」？

騙！詐騙集團假冒客服拖延登入時間，目的是繼續盜用帳號。發現異常，應立即使用再次登入功能。

如何在手機上登出LINE帳號？

1、打開手機的LINE主頁，點擊右上角「設定」（齒輪圖示）

2、選擇「我的帳號」

3、往下滑，找到「登入中的裝置」。

在列表中找到想要登出的裝置（如電腦、iPad），點擊旁邊的「登出」。若想全部登出，可點選「登出所有裝置」。

LINE再次登入功能操作步驟

先確認帳號已綁定電話號碼、Apple ID或Google帳號：

iOS（iPhone/iPad）操作：

●開啟LINE App → 右下角「首頁」 → 右上角齒輪「設定」。

●點選「帳號」，查看電話號碼與Apple ID是否已連動。

●若未綁定：點選綁定 → 輸入手機號碼 → 收取驗證碼完成。Apple ID也需「連動」。

Android 操作：

●開啟LINE App → 右上角齒輪「設定」。

●點選「帳號」，查看電話號碼與Google帳號是否已連動。

●若未綁定：點選綁定 → 輸入手機號碼/Google帳號 → 收取驗證碼完成。

一旦發現帳號異常，在主要裝置上重新登入LINE，即可強制登出其他裝置，切斷駭客連線，避免個資與對話外洩。

本文暫不授權媒體夥伴

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG





更多幸福熟齡文章

為求子連生5胎、痛到坐輪椅也不願離婚…女醫師堅做「未亡人」啟示：沒輸給渣男，卻輸給文化枷鎖

0050 vs 0056怎麼選？花掉是財產，花不掉是遺產！靠ETF打造年領50萬現金流，施昇輝解：夠用就好，想花就花

女兒獨照失智父，兩年花光600萬「一張收據也沒有」！親手足為安養費反目成仇…專家揭3件事越早做越好



