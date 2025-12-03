LINE年底分手一卡通！ 升級新電支一上線就當機

LINE在今（3）天下午三點正式推出LinePayMoney。（圖／東森新聞）





電子支付你會選哪一個？除了全支付、街口、一卡通，現在又有新的了。LINE在今（3）天下午3點正式推出Line Pay Money，沒想到時間一到用戶湧入馬上就當機，官方還緊急說明要擴充伺服器。新的電子支付究竟怎麼使用呢？《EBC東森新聞》實際操作給你看。

年底就要和一卡通分手的Line pay，在3號下午3點搶先推出新的支付方式，連頁面也改變了，究竟該怎麼操作？一共有3大步驟，帶您實測一遍。

3點一到，實際點開APP，怎麼按就是連不上網，一堆人搶著登入，操作全卡卡，也讓LINE官方緊急說明：申請流量大，出現暫時性錯誤，已經擴充伺服器，很快就恢復。

廣告 廣告

好不容易進去頁面，首先更新成最新版本，拿出身分證驗證後，依照過去支付習慣，不用重新綁定，選擇信用卡或銀行帳戶無痛轉移，新的Line Pay Money才能使用，一樣能儲值轉帳支付繳費。但要注意了，原本在iPASS Money的錢，得在31日前提領，另外新的電支不能用在桃園和台中捷運，而是要重新下載一卡通的App。

民眾：「應該會想要換到Line pay吧，因為我覺得iPASS Money好像沒有很好用。」

民眾：「想試試看啊，有時間的話。」

新支付問世，兵家必爭的電子支付市場也會大洗牌，原本一卡通以708萬用戶成為第一名，街口緊追在後，全支付則是超過600萬人。如今全台灣超過9成、也就是2200萬人都用LINE，這下Line Pay Money一加入，可能就會接手一卡通的百萬用戶，直接坐穩冠軍寶座。

金融研訓院助理研究員賴建宇：「這個支付工具它的使用範圍廣不廣，然後它的便利性好不好，它的介面人不人性化，Line Pay Money上市之後，其實有一部分會瓜分掉傳統使用iPASS Money的這些用戶。」

電子支付大戰開打，最後誰能勝出，還是得看方便性使用度，市場競爭才正要開始。

更多東森新聞報導

快訊／Line Pay Money才剛上線就爆災情！官方回應了

LINE Pay Money將上線 「自動儲值」記得關小心噴錢

LINE Pay Money今3點上線 一圖秒懂如何轉換

