LINE年底分手一卡通！ 升級新電支一上線就當機
電子支付你會選哪一個？除了全支付、街口、一卡通，現在又有新的了。LINE在今（3）天下午3點正式推出Line Pay Money，沒想到時間一到用戶湧入馬上就當機，官方還緊急說明要擴充伺服器。新的電子支付究竟怎麼使用呢？《EBC東森新聞》實際操作給你看。
年底就要和一卡通分手的Line pay，在3號下午3點搶先推出新的支付方式，連頁面也改變了，究竟該怎麼操作？一共有3大步驟，帶您實測一遍。
3點一到，實際點開APP，怎麼按就是連不上網，一堆人搶著登入，操作全卡卡，也讓LINE官方緊急說明：申請流量大，出現暫時性錯誤，已經擴充伺服器，很快就恢復。
好不容易進去頁面，首先更新成最新版本，拿出身分證驗證後，依照過去支付習慣，不用重新綁定，選擇信用卡或銀行帳戶無痛轉移，新的Line Pay Money才能使用，一樣能儲值轉帳支付繳費。但要注意了，原本在iPASS Money的錢，得在31日前提領，另外新的電支不能用在桃園和台中捷運，而是要重新下載一卡通的App。
民眾：「應該會想要換到Line pay吧，因為我覺得iPASS Money好像沒有很好用。」
民眾：「想試試看啊，有時間的話。」
新支付問世，兵家必爭的電子支付市場也會大洗牌，原本一卡通以708萬用戶成為第一名，街口緊追在後，全支付則是超過600萬人。如今全台灣超過9成、也就是2200萬人都用LINE，這下Line Pay Money一加入，可能就會接手一卡通的百萬用戶，直接坐穩冠軍寶座。
金融研訓院助理研究員賴建宇：「這個支付工具它的使用範圍廣不廣，然後它的便利性好不好，它的介面人不人性化，Line Pay Money上市之後，其實有一部分會瓜分掉傳統使用iPASS Money的這些用戶。」
電子支付大戰開打，最後誰能勝出，還是得看方便性使用度，市場競爭才正要開始。
更多東森新聞報導
快訊／Line Pay Money才剛上線就爆災情！官方回應了
LINE Pay Money將上線 「自動儲值」記得關小心噴錢
LINE Pay Money今3點上線 一圖秒懂如何轉換
其他人也在看
LINE Pay Money今上線！前百萬名搶「3年0手續費」
（記者許皓庭／綜合報導）LINE Pay 今（3）日正式推出全新電子支付服務「LINE Pay Money」， […]引新聞 ・ 6 小時前 ・ 2
跟iPASS MONEY分家了！LINE Pay MONEY下午啟用 開通3步驟一次看
LINE Pay子公司連加電子支付「LINE Pay Money」將在今天（12/3）下午3時上線，取代原本的一卡通iPASS MONEY，用戶可使用轉帳、繳費、支付等功能，操作模式雖然與先前差不多，但就像換了一組銀行帳戶，使用者必須完成3項設定才能啟用。太報 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
LINE Pay Money今下午上線 使用前別忘這四大啟用流程
【記者趙筱文／台北報導】LINE Pay全新電子支付服務「LINE Pay Money」將於今日下午3點正式上線，用戶若想要繼續使用好友轉帳、儲值、繳費、乘車等功能，需將LINE App更新至最新版本後開通LINE Pay Money帳戶。壹蘋新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
限時2天，只要$1,212起！New Balance手刀開搶，好康攻略一次看，最高回饋38%
說到把經典復古和日常潮流完美結合，New Balance絕對是榜上有名。無論是街頭穿搭、上班通勤，還是韓風、日系風，都很常看到NB的蹤影。這次整理出八款NB人氣鞋款，每一雙都兼具舒適度與設計感。牛仔褲配上NB MR530、短褲搭NB 327、運動褲配NB 1906各種風格都完全不違和，每個人都可以找到一雙最適合自己的命定NB鞋。Yahoo好好買 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
民眾下載5款中國App要小心了！資安署提醒：存在6大資安風險
[Newtalk新聞] 數位發展部今（3）日召開記者會，說明抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤共5款受測中國行動應用程式（App）的使用風險，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享共6大風險行為，提醒國人應提高警覺，以保障自身的數位安全。 數發部資安署長蔡福隆表示，經分析5款受測App的資安風險，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享共6大風險行為。蔡福隆進一步說明，民眾一旦同意授予App讀取儲存空間的權限，可能導致民眾敏感性資訊，例如：手機位置、通訊錄、信用卡號等隱私資料外洩或被盜刷；此外，生物特徵也是容易透過臉部解鎖及語音搜尋等功能被App掌握，進一步被偽造成假的影片以欺騙親友或散播假訊息；同時，詐騙集團更可透過擷取系統資訊，精準地掌握民眾手機使用習慣進行詐騙或騷擾。 另外，數發部也提醒民眾，中國依照其《網絡安全法》及《國家情報法》規定，可以要求企業將用戶資料提供給國安、公安及情報工作部門。這使得民眾不管生活或工作的資料，都可能遭到中國特定單位蒐集運用，國人隱私或安全都新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 6
一堆人在使用！數發部揭這5款高風險APP：個資、相片恐被看光
數位發展部（下稱數發部）於今(3)日召開記者會，說明抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤等5款受測行動應用程式（App）的使用風險，並提供民眾具體的資安防範措施，提醒國人應提高警覺，以保障自身數位安全。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 3
林楚茵稱瑞幸咖啡會滲透 蔡明彥：恐握你個資、位置及消費行為
[Newtalk新聞] 對於中國展店快速的瑞幸咖啡連鎖店可能來台擴展，民進黨立委林楚茵質疑點餐時透過它的app，可能會給中國滲透個資，國安局長蔡明彥今(3)日備詢時認同，「它的app風險在國外曾被提出來警告，因為下載後可能會掌握你的個資、位置、消費交易行為，他提醒大家注意」。假如用代理方式，國安局會提醒經濟部，「該必要的國安審查，我們這邊會來把關」。 中國啡連鎖店瑞幸咖啡可能來台展店，它的點餐流程，包括透過apps及線上點餐。民進黨立委林楚茵今日質詢國安局長蔡明彥時表示，中國滲透多元，是否會透過企業方式控制台灣。經濟部長龔明鑫說，經濟部沒有收到來台投資的訊息。瑞幸目前在美國證交會被質疑作假帳。現在最擔心的是它假代理，真實質經營。瑞幸咖啡如果上市，它要用掃描QR Code方式要求國人點餐時必須輸入相關資訊，包括手機可能下載了它的app。有中資演唱會進來台灣，要透過售票系統，經過台灣嚴格要求的實名制，是否會給中國需要的個資？「這會不會對國安局來講是一種新的滲透模式？」 蔡明彥則說，國安局對中國app資安非常重視，才會發布一連串的報告，做必要的警示。對於中國大陸連鎖咖啡店會不會進駐台灣問題，新頭殼 ・ 9 小時前 ・ 18
2025聖誕倒數月曆推薦：LUSH、Jo Malone、DIOR、Nespresso…最有儀式感的交換禮物 這幾款堪稱「神仙打架」！
一年一度的聖誕節即將到來，說到最有儀式感的節慶小物，倒數月曆肯定名列其中。無論是拿來當作交換禮物，或是自己收藏都十分值得入手。今年的倒數月曆陣容堅強，「揪愛Mei」小編精選8款話題爆棚的倒數月曆，從顧好顏值的美妝保養、療癒身心的香氛沐浴，再到冬日暖心的咖啡茶飲等，每一組都是顏值與價值雙雙爆棚的夢幻清單！Yahoo夯好物 ・ 1 天前 ・ 1
威力彩頭獎保證2億！3生肖迎財富黃金期 有望翻身變富翁
威力彩明（4）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、虎、豬的人將迎來財富黃金期，正財、偏財雙豐收，甚至有望獲得巨大財富。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
大樂透結果出爐！頭獎1.1億元仍未送出 邁向連5期摃龜
台彩公司於2日晚間8時許開出第114000110期大樂透獎號，頭獎連續四期未送出，獎金上看1.1億，稍早台彩公布開獎結果！中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
LINE Pay Money電子支付上線！前百萬人「3年免手續費」
LINE Pay今(3)日宣布，子公司連加電子支付全新電子支付服務「LINE Pay Money」今正式上線，為全台超過1,310萬用戶帶來更完整、服務升級的行動支付體驗。用戶更新LINE應用程式後，即可開通LINE Pay Money帳戶，立即享受儲值、轉帳、分帳、生活繳費的一站式服務，上線首波更推出多重優惠，前100萬名完成指定任務享保證3年合作銀行提領0手續費。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
LINE PAY、iPASS MONEY分家 桃捷2大異動
[NOWnews今日新聞]因應LINEPAY、iPASSMONEY即將終止合作，今（3）日起，桃園捷運調整部分電子支付功能，原使用LINEPay乘車碼者，要改下載使用iPASSMONEYApp乘車碼過...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 發起對話
命中帶財！「3星座」越老越旺 晚年無憂無慮
命中帶財！《搜狐網》運勢專欄分析，金牛座、獅子座、天蠍座這三個星座天生命格帶財星，充滿富貴能量，且隨著年齡增長，福氣與財運愈發旺盛。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
用戶超多！數發部點名：5款App有資安風險
手機可下載各式App，但不少應用程式會存取個人資訊，數發部今點名抖音、小紅書、微博、微信與百度雲盤等5款App存在隱藏風險，可能蒐集個資並涉及跨境資料傳輸，造成高度隱私疑慮，提醒民眾下載App時應提高警覺，並遵守3大原則，下載前看清隱私政策、只開必要權限、善用防毒與電信防護工具，以降低個資外洩風險。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 395
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報
「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 97
于朦朧爆肛門殘液、閹割遭吃！傳被注射11種病毒藥物 生前暴瘦照曝
中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。如今陸委會最新報告指出，「數位極權」施行後造成反彈，于朦朧的死亡版本反而越傳越多。而他生前暴瘦如柴疑似被虐照片也流出。甚至傳出他體內被注射11種藥物病毒。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 442
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 11 小時前 ・ 3
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 5
清水地熱、太平山都輸了！宜蘭最夯景點狂吸134萬人，遊客讚：好拍又好玩
宜蘭擁有得天獨厚的自然環境與深厚的文化底蘊，從壯麗的山林景緻、綿延的海岸線，再到保存完整的傳統藝術，提供了豐富多元的旅遊體驗。根據交通部觀光署最新數據顯示，2025年１月至９月期間，宜蘭各大景點吸引了食尚玩家 ・ 11 小時前 ・ 7