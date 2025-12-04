LINE年度貼圖回顧來了！ 2025年最多人用「這圖」回訊息

【緯來新聞網】LINE開放使用者回顧2025年的貼圖使用紀錄，透過專屬活動頁面，一覽過去一年中最常傳送的貼圖、最喜歡的創作者，以及個人貼圖與表情貼的累積使用次數。過去1年中，LINE統計最常使用的貼圖則是「讚」表情符號。

LINE貼圖回顧來了（圖／翻攝LINE、freepik）

LINE官方表示，這次的回顧活動增加了互動性內容，包括「貼圖使用排行榜」、「最愛創作者」與能顯示使用頻率的「總傳送次數」，幫助用戶了解自身在貼圖表達上的參與度。

LINE統計最常使用的貼圖則是「讚」表情符號。（圖／翻攝LINE）

其中最具特色的功能是「貼圖情緒雷達」，會根據用戶過去一年的貼圖行為，分析其在情緒表達上的傾向，歸類為「真誠感激」、「愛撒嬌」、「幽默搞怪」或「情緒發洩」等類型，並以圖像方式呈現。



此外，LINE 也公開用戶在2025年最常使用貼圖的三個高峰日，象徵年度聊天最熱絡的時刻。官方表示，希望藉由這項回顧，讓大家重新認識自己的溝通風格，也回味貼圖帶來的互動回憶。使用者可透過活動網址：https://lin.ee/vBH10Hj查看個人專屬的貼圖年度回顧。

