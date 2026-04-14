白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
LINE弱掉了？馬斯克「XChat」週五強勢登場 4大亮點曝光：這招防偷看隱私完勝
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）打造「萬能應用程式」（Everything App）的野心再下一城！據App Store最新頁面顯示，X平台將於4月17日正式推出獨立訊息應用程式 「XChat」。這款標榜「極致隱私、無廣告、無追蹤」的App，將直接挑戰WhatsApp、Telegram、Signal，以及台灣人最慣用的Line之龍頭地位。
「比特幣式」加密技術 隱私規格拉到最高
根據《國際財經時報》報導，馬斯克早在2025年就曾預告X訊息系統的重大改革，據了解，XChat捨棄了傳統架構，改採Rust程式語言編寫，並導入馬斯克引以為傲的「比特幣式」加密技術，該系統不僅提供端對端加密，更推出了多項令隱私控瘋狂的功能，包括：
1.預防截圖：用戶可在敏感對話中封鎖螢幕截圖功能。
2.閱後即焚：訊息可設定在閱讀後或5分鐘內自動刪除。
3.無需門號：用戶僅需透過X帳號即可溝通，無需向對方揭露個人電話號碼。
4.雙向編輯：對話參與者均可編輯或刪除已發送的消息。
xAI併入SpaceX後的首場大秀 Grok度整合
此次XChat的推出，也是在2026年2月震撼全球的「SpaceX併購xAI」案後的重大進展，當時馬斯克在全員大會上強調，XChat是連結社交、支付與AI的關鍵支柱。
目前XChat已初步整合xAI的人工智慧助理Grok，用戶只需長按訊息，即可召喚Grok進行即時分析。儘管外界曾質疑AI分析可能涉及隱私漏洞，但X官方堅稱，AI僅使用所選訊息的未加密副本，整體的聊天記錄依然受到加密保護。
目標「西方版微信」 獨立應用徹底分流
隨著XChat獨立版的上線，馬斯克成功將「社交動態牆」與「即時通訊」切分，這意味著只想使用聊天功能的用戶，可以完全避開主App的資訊流干擾。早期參與TestFlight測試的用戶指出，XChat的介面簡潔且速度極快，支援高達近500人的大型群組，並能無縫同步iPhone、iPad與網頁版。雖然目前App Store僅提供iOS版預購，但馬斯克承諾Android版本也已在路上。
業界分析：推出「XChat」是防禦措施 亦是進攻戰略
業內人士分析，XChat的推出既是防禦性舉措，也是進攻性戰略，一方面，它能防止用戶流向Meta旗下的WhatsApp；另一方面，隨著X Money（支付系統）預計於今年擴大應用，XChat未來若整合支付功能，將極具殺傷力，其模式幾乎是劍指中國的「微信」。
雖然部分安全專家對「比特幣式加密」的實際效果仍持保留態度，但馬斯克顯然充滿信心，他曾自嘲，目標不是追求絕對完美，而是打造一個「安全性最低限度（意指不透明度最高）」的系統，讓政府與第三方機構難以窺探。
更多鏡報報導
月入33萬科技男偷吃！妻開門驚見「尪赤裸交纏嫩妹」 被抓包竟冷回6字...正宮當場崩潰
自豪禁慾70天！他喊話挑戰「戒尻3個月」：我是有在猛的 醫狂揭恐怖下場...最佳清槍頻率曝
酷暑蓋2層被還喊冷！她口吐白沫「腦袋被挖隧道」 醫開顱驚見8cm巨蟲蠕動...真相超荒唐
為治療癌症重金屬超標63倍！《大內密探》皇上「雙頰凹陷」近照曝 後遺症曝光「說話都吃力」
其他人也在看
工地高薪代價大！水電學徒揭「1陋習」超可怕 只做4個月崩潰喊離職
願意吃苦就能換高薪？一名網友發文抱怨，他不菸不酒不檳榔，但在工地當了4個月的學徒，發現每個師傅都在抽菸，「菸是一根一根的一直點，嘴巴叼著一根菸，邊做邊抽」，為了不讓自己的肺壞掉，決定提出離職。
家中長輩突進ICU！他感慨「對長照完全改觀」：事情多到超乎想像
隨著台灣邁入高齡化社會，長照議題備受關注。有網友分享，近來家中長輩突然住進加護病房，四個子女為此焦頭爛額、心力交瘁，讓原PO有感而發，坦言對長照機制完全改觀，引發網友討論。
日本見「牙刷1設計」她驚呆！釣一票台人共鳴：30多年前台灣就有
台灣人熱愛出國旅遊，其中國家又以日本最為多人喜愛。一名網友近日在社群平台發文分享住宿經驗，意外掀起討論，當天她入住日本民宿時打開備品牙刷，發現竟未附牙膏，仔細觀察後更覺得刷毛中似乎卡有異物，隨後才恍然大悟驚呼「原來人家牙膏已經直接塗在裡面了啦」。
白沙屯媽祖進香「完整餐盒」被丟路邊 信眾嘆：愛心被糟蹋
白沙屯拱天宮媽祖於12日深夜11時55分起駕，展開為期8天7夜的徒步進香行程，今年報名人數突破46萬，創下歷史新高。然而隨著香燈腳人數激增，進香路上也浮現不少亂象，有網友發文分享，沿途發現完整未動過的餐盒被遺棄在路邊，引發討論。
馬桶「黃色污垢」好難刷！ 達人：檸檬酸粉浸泡即可
家事達人陳映如近日分享了一次跨海家事教學經驗。她的外甥女在英國租屋後，發現馬桶內部布滿深褐色垂直水垢，底部凹槽更是積累厚厚的黃褐色汙垢，嘗試各種市售清潔劑卻始終無法有效清潔。陳映如立刻提供遠端指導，只需檸檬酸粉末就能輕鬆解決問題。
TVBS爆裁員潮！名嘴昔「被離職」吐心聲：背叛感衝擊
TVBS人事異動，再度爆出裁員潮，資深主播吳安琪告別主播台，謝向榮以及方念華，前者澄清職務無異動，後者被列入「留校察看」名單，對此，TVBS發聲強調報導內容不屬實，如今風波鬧得沸沸揚揚，讓曾有過「被離職」經驗的名嘴楊月娥心有戚戚焉，坦言當時腦海中都是「被背叛感的衝擊」。
血汗醜聞！中國海底撈承認逼迫員工賠償顧客、職場霸凌 網掀抵制潮
中國知名連鎖火鍋餐廳「海底撈」，近來醜聞連爆。一名在中國海底撈打拚6年的老員工蔣小姐在網上心碎發聲，揭露這家標榜服務至上的火鍋店，背後竟無情剝削員工。她爆料店內有個荒謬的潛規則，只要有客訴，不管誰對誰錯，員工都得自費500元人民幣（約新台幣2300元）買毛絨玩具或禮盒送客，有人甚至賠到好幾千元，簡直是在貼錢上班。
不只外表吸睛！4生肖女自帶「高質感又溫柔」，「這位」人美心更善讓人忍不住被吸引～
不只長相出眾，氣質自然出挑，更難得的是，她們內心柔軟、待人真誠，總能在不經意間散發出讓人安心的魅力。這樣的人，不需要刻意討好，也不用強勢存在，卻能在群體中默默成為大家最喜歡、最信任的存在。以下這四個生
逼下屬玩桌遊累計達35小時！日本消防局爆「最奇怪的職場霸凌」熱議：到底多好玩？
日本愛知縣稻澤市消防局最近爆出一起誇張的事件，一名 40 多歲的消防隊長在值勤期間，濫用職權強迫下屬遊玩他「自製的桌遊」，時間長達半年之久。最終該名隊長遭到當地市府下令停職一個月的懲戒處分，而被迫參與遊戲同仁也一併受到警告與訓誡。
這3生肖要發了！財運走高擋不住 偏財悄悄降臨
這3生肖要發了！財運走高擋不住 偏財悄悄降臨
李貞秀遭開除黨籍！郭正亮曝這人堅持提名她
[NOWNEWS今日新聞]民眾黨立委李貞秀一上任就因未放棄中國國籍惹議，後續接連失言，遭民眾黨中評會昨（13）日開會決議開除黨籍，即日起生效，聲明中更提及李貞秀經規勸後仍堅持以「獲取金錢」作為辭任不分...
「只要媽在，家就在」天生沒手腳...81歲嬤用嘴縫衣、斷臂夾筷 獨養3兒女長大
母愛的力量究竟能有多大？在中國甘肅省白銀市的回河村，有一位高齡81歲的母親王玉氏，用她破碎的身軀演繹了震撼人心的生命樂章。王玉氏出生於1945年，天生四肢不全、沒有手腳，但在那個物資匱乏的年代，她憑藉著驚人的意志力，在丈夫外出務農期間，獨自承擔起照顧3名年幼子女的重擔。這段「無肢養家」的故事近日曝光，讓無數網友濕了眼眶，封她為「最堅強的母親」。
飆股踩煞車7檔今限速！載板龍頭20分鐘撮合 全部關到4月27日
近期股價異常波動或成交量放大，觸及交易異常監控標準，證交所與櫃買中心昨（13）日同步公告最新處置股名單，共計7檔個股遭列入「抓去關」，自今（14）日起至4月27日止全面實施分盤交易。此次名單涵蓋ABF載板龍頭欣興（3037）、半導體設備股辛耘（3583）等熱門飆股，部分個股短期漲幅超過40%以上，引發市場高度關注。
2026裝修新制上路！「想做就做」模式已過 施工前須完成申請審查
（生活中心／綜合報導）室內裝修制度自2026年起逐步調整，多數工程在動工前須先完成申請與審核程序，貼壁紙、油漆 […]
國際油價暴漲66.9%！台灣恐陷通膨惡夢 央行出手了
中東地區戰事持續蔓延，全球能源供應遭受嚴重衝擊，國際油價波動劇烈。央行因應高漲油價壓力，將今年消費者物價指數（CPI）年增率預測值自1.63％上修至1.80％。央行副總裁嚴宗大在立法院財委會報告中強調，當前穩定匯率的核心目標在於抑制輸入性通膨，而非追求出口競爭力。
太熱了？高雄一夜2火警 冷氣機冒煙驚魂
太熱了？高雄一夜2火警 冷氣機冒煙驚魂
買房心態變了？他聽完父母談物價秒破防 年輕族群「等跌心態」開始動搖
房價還沒等到下跌，愈來愈多年輕人卻先等到生活成本一路變高。近日一篇買房分享文在網路上引發熱議，一名年輕網友因聽完父母談起過去物價與房價變化後，突然意識到，真正一直在縮水的，也許不是房價，而是自己手上現金的購買力。貼文曝光後，也引來不少首購族與自住客留言共鳴，讓原本常見的等待心態，開始出現鬆動跡象。對愈來愈多人來說，現在最怕的，或許早已不是買貴，而是再拖下去更買不起。
研究揭「自做1事」降23%失智風險！新手更降67%機率
預防失智相當重重要。醫師鄭淳予表示，一篇刊登於今年(2026)年3月期刊的研究發現，自己煮飯可以降低失智風險，每週至少自己煮一頓飯的男性降低23%失智風險，女性降幅則高達27%。烹飪新手獲益最大，不太會烹煮的人，每週至少煮一次，最高可降低67%失智風險。
80歲阿公狂瀉1000c.c.鮮血！腸內「黑血+鮮血」醫師一照驚呆：兇手是這碗湯
解黑便要小心胃出血，解鮮紅色血便可能是大腸問題，但如果兩者同時出現呢？基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘分享，一位80多歲的阿公因大量血便送急診，他進行腸鏡檢查時，發現腸道內竟同時充滿了黑便與鮮血，正
黑蒜抗老、抗炎、穩血糖一次搞定！功效狂升6倍 每天3瓣就行
台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，黑蒜在韓國、日本等亞洲地區的傳統養生文化中已有數百年歷史，黑蒜的神奇之處在於，它經過15至90天的熟成過程，讓原本刺激性的蒜素轉變成對人體更溫和且穩