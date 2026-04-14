LINE弱掉了？馬斯克「XChat」週五強勢登場 4大亮點曝光：這招防偷看隱私完勝

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

馬斯克萬能App「XChat」將於本週五上架，該程式導入「比特幣式」加密技術，不僅提供端對端加密，更推出多項令隱私控瘋狂的功能。圖／翻攝自X @chat

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）打造「萬能應用程式」（Everything App）的野心再下一城！據App Store最新頁面顯示，X平台將於4月17日正式推出獨立訊息應用程式 「XChat」。這款標榜「極致隱私、無廣告、無追蹤」的App，將直接挑戰WhatsApp、Telegram、Signal，以及台灣人最慣用的Line之龍頭地位。

「比特幣式」加密技術 隱私規格拉到最高

根據《國際財經時報》報導，馬斯克早在2025年就曾預告X訊息系統的重大改革，據了解，XChat捨棄了傳統架構，改採Rust程式語言編寫，並導入馬斯克引以為傲的「比特幣式」加密技術，該系統不僅提供端對端加密，更推出了多項令隱私控瘋狂的功能，包括：

廣告 廣告

1.預防截圖：用戶可在敏感對話中封鎖螢幕截圖功能。

2.閱後即焚：訊息可設定在閱讀後或5分鐘內自動刪除。

3.無需門號：用戶僅需透過X帳號即可溝通，無需向對方揭露個人電話號碼。

4.雙向編輯：對話參與者均可編輯或刪除已發送的消息。

xAI併入SpaceX後的首場大秀 Grok度整合

此次XChat的推出，也是在2026年2月震撼全球的「SpaceX併購xAI」案後的重大進展，當時馬斯克在全員大會上強調，XChat是連結社交、支付與AI的關鍵支柱。

目前XChat已初步整合xAI的人工智慧助理Grok，用戶只需長按訊息，即可召喚Grok進行即時分析。儘管外界曾質疑AI分析可能涉及隱私漏洞，但X官方堅稱，AI僅使用所選訊息的未加密副本，整體的聊天記錄依然受到加密保護。

馬斯克在全員大會上強調，XChat是連結社交、支付與AI的關鍵支柱。圖／翻攝自X

目標「西方版微信」 獨立應用徹底分流

隨著XChat獨立版的上線，馬斯克成功將「社交動態牆」與「即時通訊」切分，這意味著只想使用聊天功能的用戶，可以完全避開主App的資訊流干擾。早期參與TestFlight測試的用戶指出，XChat的介面簡潔且速度極快，支援高達近500人的大型群組，並能無縫同步iPhone、iPad與網頁版。雖然目前App Store僅提供iOS版預購，但馬斯克承諾Android版本也已在路上。

業界分析：推出「XChat」是防禦措施 亦是進攻戰略

業內人士分析，XChat的推出既是防禦性舉措，也是進攻性戰略，一方面，它能防止用戶流向Meta旗下的WhatsApp；另一方面，隨著X Money（支付系統）預計於今年擴大應用，XChat未來若整合支付功能，將極具殺傷力，其模式幾乎是劍指中國的「微信」。

雖然部分安全專家對「比特幣式加密」的實際效果仍持保留態度，但馬斯克顯然充滿信心，他曾自嘲，目標不是追求絕對完美，而是打造一個「安全性最低限度（意指不透明度最高）」的系統，讓政府與第三方機構難以窺探。



回到原文

更多鏡報報導

月入33萬科技男偷吃！妻開門驚見「尪赤裸交纏嫩妹」 被抓包竟冷回6字...正宮當場崩潰

自豪禁慾70天！他喊話挑戰「戒尻3個月」：我是有在猛的 醫狂揭恐怖下場...最佳清槍頻率曝

酷暑蓋2層被還喊冷！她口吐白沫「腦袋被挖隧道」 醫開顱驚見8cm巨蟲蠕動...真相超荒唐

為治療癌症重金屬超標63倍！《大內密探》皇上「雙頰凹陷」近照曝 後遺症曝光「說話都吃力」