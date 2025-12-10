LINE恐被禁？反制韓國電子入境卡稱「中國台灣」 作家獻策大絕：禁韓星太粗暴

韓國政府今年初啟用線上入境申報系統「韓國電子入境卡」（E-Arrival Card），但在部分欄位中卻將台灣列為「CHINA （TAIWAN）」，在數度喊話更正未果後，我外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪9日表示，台韓交流來往密切，針對不當稱呼一事，將全面檢視包含貿易上存在巨額逆差等與韓國政府關係，同時研擬可行方案。對此，作家「漂浪島嶼」今（10）日上午在臉書「獻策」，表示反制韓國，不如從通訊軟體Line開始，循序漸進加重反制，「不要怕跑票，又是虎頭蛇尾。」

韓國在今年2月24日起實施電子入境申報制度，赴韓旅客可於3天前事先線上填寫，值得注意的是，在必填的基本訊息「國家／地區」中，台灣僅有「TAIWAN」的選項，然而在出入境訊息部分，「前一出發地」及「下一目的地」的「國家／地區」中卻顯示「CHINA （TAIWAN）」顯示；中港澳在出入境及基本訊息中，選項則皆為「CHINA P. R.」，以及「CHINA P. R. （HONG KONG）」、「CHINA P. R. （MACAO）」。

我方對此數度交涉要求改正，據外交部先前發布的新聞稿，駐韓國代表處已多次向韓國政府嚴正關切並交涉本案，要求迅予更正，但韓國政府迄仍未正面回應，對此甚表遺憾；外交部表示，韓國作為台灣遊客最常前往的國家之一，韓方應儘速更正錯誤標示，避免傷害台灣民眾情感。漂浪島嶼引述相關報導指出，韓國入境卡寫「中國台灣」造成錯誤認知，傷害台灣感情，政府檢討對韓外交，立委也呼籲制裁。

漂浪島嶼日前曾酸賴政府對小紅書的解禁時程，要「看是反詐效率高，還是選票反彈大」來決定，他今則在新一篇貼文中諷刺道，對於韓國入境申報一事​，最快速方式就是禁Line，因為Line是韓國公司開發運行，商業利益巨大，若台灣禁Line，使用人口18到80歲，「對國內傷害不大」，不只懲罰韓國更能解決詐騙問題，還能斷絕紅色言論；中國2014年以Line伺服器設於境外無法管理而封鎖，就像台灣現在封鎖小紅書，台灣10年後禁Line，也算做到與中國同步。他更點出，禁止赴韓旅遊、禁韓星來台、禁買韓食韓服太粗暴恐引發反彈，所以從禁Line開始，循序漸進加重反制，必能給予韓國極大懲罰。

