LINE手遊雙強聯動 《間諜家家酒》與《鏈鋸人》人氣角色同步登場

《LINE Rangers 銀河特攻隊》與電視動畫《間諜家家酒》合作登場。

LY Corporation 旗下兩款熱門手遊《LINE Rangers 銀河特攻隊》與《LINE Rangers 放置戰爭》，於昨（28日）正式宣布展開年度重量級合作活動。本次活動分別攜手超人氣電視動畫《間諜家家酒》與《鏈鋸人》，即日起至 2025 年 12 月 26 日止，玩家不僅能在遊戲中見到經典角色化身為限定 Rangers，還有機會獲得免費限定貼圖與多樣豪華虛寶，為年底的遊戲市場注入一股強勁的動漫熱潮。

在塔防遊戲《LINE Rangers 銀河特攻隊》方面，本次與《間諜家家酒》的合作將動畫中的核心角色「佛傑一家」全數帶入遊戲。包括精神科醫師「洛伊德」、讀心超能力者「安妮亞」、殺手「約兒」、擁有預知能力的看門狗「彭德」，以及祕密警察「尤利」，都將化身為合作限定 Rangers 登場。官方更祭出好禮，活動期間只要登入遊戲，即可免費獲得合作限定 Ranger「★8 尤利」。

除了角色登場，遊戲內也推出多項專屬活動。玩家可挑戰特殊關卡「間諜家家酒星球」，通關後有機會獲得經驗值、進化素材及合作裝備「伊甸學園帽子」。此外，合作限定的「公會副本」將於 12 月 12 日開放，玩家需與公會成員協力討伐魔王「尤利」。官方同時舉辦免費特別扭蛋活動，透過每日登入或參與活動收集「安妮亞扭蛋券」，即可免費抽取強力角色。

為了回饋粉絲，本次合作特別推出 8 款《間諜家家酒》限定 LINE 貼圖。玩家只需在活動期間內通關合作特殊關卡 5 次，即可免費下載。此外，官方網站還推出了合作紀念小遊戲，挑戰分數並分享至社群媒體，還能獲得「紅寶石」獎勵。遊戲內也同步推出以安妮亞與彭德為主題的塔城造型，以及伊甸學園制服、洛伊德的帽子等專屬裝備，讓玩家能深度沉浸在動畫的世界觀中。

《LINE Rangers 放置戰爭》與電視動畫《鏈鋸人》合作登場。

另一方面，放置型 RPG《LINE Rangers 放置戰爭》則宣布與話題動畫《鏈鋸人》展開聯動。人氣角色「鏈鋸人」、魔人「帕瓦」以及公安對魔特異 4 課的「早川秋」將陸續登場。其中，「鏈鋸人」已於活動首日率先上線，帕瓦與早川秋將分別於 12 月 3 日及 12 月 8 日開放，讓玩家逐步收集心儀的角色，組建最強隊伍。

《LINE Rangers 放置戰爭》活動期間內，玩家只要登入遊戲滿 3 天並累計擊敗 3,000 名敵人，即可免費下載 8 張獨家《鏈鋸人》合作 LINE 貼圖。遊戲內同步開放「次元大門」與「幻影大門」等特殊活動，玩家透過擊敗 Boss 收集碎片，將可進行禮物扭蛋，有機會獲得「合作 Ranger 精選召喚券」等豐富獎勵。



