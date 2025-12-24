LINE才宣布「收回訊息」限1小時 官方突公告：暫緩實施

LINE日前宣布調整「收回訊息」規定，將自12月下旬起陸續縮短收回時限，從原本的24小時大幅縮減為僅能於訊息發出後1小時內執行。不過，官方近日又公告，原定之功能異動作業將暫緩實施。

LINE「收回訊息」變更時間作業將暫緩實施。（圖／翻攝自LINE官網）

LINE表示，為因應用戶的使用狀況，系統將自2025年12月下旬起逐步變更收回訊息功能的操作時間限制。此外，社群內的收回訊息功能的時間限制仍維持為「送出訊息後的24小時以內」，不會發生變更。

消息曝光後引發熱議，不少網友認為1小時過短，抱怨「隔天才想到就來不及」、「連收回都這麼急」，也有使用者擔心未來失誤訊息將更難補救。

此變更原先預計於12月下旬逐步實施，不過LINE今（24）日又公告，「原定之功能異動作業將暫緩實施，變更後的實施日期將另行公告」，未進一步透露具體原因。

