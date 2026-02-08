LINE找邰智源坐鎮 「人間清醒模擬考」測驗你的防詐力

記者李鴻典／台北報導

隨著詐騙手法不斷翻新，從偽冒官方通知、釣魚連結、假中獎訊息、投資與交友、免費贈品、親友或主管請求協助，到誘導輸入簡訊認證碼與第三方網站登入帳號，詐騙情境已高度貼近用戶日常數位使用行為，為了強化全民防詐免疫力，LINE推出「防詐補習班」年度防詐宣傳，邀藝人邰智源化身「邰大老師」，以補習班名師的犀利風格拍攝「名師重點筆記」為用戶畫出防詐重點；同時推出實戰感十足的「人間清醒防詐模擬考」，透過測驗辨識常見的詐騙手法與易忽略的盲點，攜手用戶提升警覺，識破以假亂真的詐騙套路，成為防詐高材生，共同守護帳號與荷包的安全。

廣告 廣告

LINE年度防詐宣傳，推出「人間清醒模擬考」，一起破解詐騙情境。

根據LINE觀察，多數詐騙受害案例並非因缺乏科技能力，而是在高度擬真的話術包裝與急迫情境下誤信詐騙手法，因此今年特別以「防詐補習班」為概念，將防詐知識透過「教學與測驗」形式，轉化為可學習與應用的資訊。藝人邰智源以「邰大老師」身分擔任防詐名師，拍攝「名師重點筆記」整理三大重點：

「免費的，可能是假的」：例如免費贈送禮物、遊戲幣或貼圖，就是常見誘餌，提醒用戶提高對免費或來路不明資訊的警覺。

「手機＋LINE認證碼＝馬上封鎖＋檢舉」：LINE認證碼是詐騙集團的萬用鑰匙，這組LINE 認證碼只有在你需要「移動帳號」時才會用到，誤提供給他人，可能會親手把帳號送給詐騙集團喔。

「再次登入＝最佳解」：若帳號真的不慎被盜用，請善用 LINE 官方「再次登入」功能，快速拿回原帳號，勿聽信任何非官方操作引導。

此外，LINE也鼓勵用戶進行LINE帳號健檢，確認自己的帳號有綁定完整的電話號碼、電子郵件、密碼以及Apple或Google帳號，來保護自己的帳號。同時也提醒，LINE帳號綁定Apple或Google帳號的好處是，若帳號被盜較有機會找回帳號，但是絕對不可以綁定別人的Apple或Google帳號；只要感受到任何異樣，多一分查證，如撥打 165 專線，就能遠離詐騙威脅！

LINE防詐補習班活動網站，可下載邰大老師防詐梗圖。

除了「邰大老師」的重點筆記，LINE也以「人間清醒模擬考」拆解目前民眾最容易被誤導的防詐盲點，結合「社交與職場陷阱」、「網購與活動中獎騙局」、「專業辨識細節」等情境設計考題，並依照答題分數將測驗結果從S級「詐騙終結者」到 F級「天選大肥羊」分為五個等級，邀用戶一起來測驗，辨識詐騙手法；2月6日起，至LINE Taiwan官方FB與Threads投稿人間不清醒詐騙故事，就有機會獲得精美小禮，投稿故事也會由邰大老師挑選親自解惑，活動網頁還可下載邰大老師防詐迷因梗圖！

LINE人間清醒防詐模擬考測驗網址：https://lin.ee/5PoZUnX/newf/NR0206

LINE防詐補習班活動網址： https://lin.ee/9EXqXIO/newf/PRnews0206

更多三立新聞網報導

《世紀血案》爭議 律師轟：很明顯是計畫性的犯罪，連名稱我都不想提

台灣中油：9日起汽油價格調降0.2元、柴油調漲0.3元

驚訝賈永婕不知道林宅血案？胡采蘋：『知道』本身，就是向前走的開始

法律上如何讓《世紀血案》無法上映？律師給答案

