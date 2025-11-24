LINE推自家電子支付！粉專曝「LINE Pay Money」5大重點
LINE Pay傳出將於近日正式公布自家電子支付錢包的上線時間，意味過去在LINE APP內由第三方負責的金流服務將全面轉換。粉專「用什麼Pay」彙整5項使用者必須提前了解的重要變動，包括原合作業者即將退出、電子支付帳戶更名、轉帳功能延續、新帳戶需重新實名，以及開通後可獲得點數回饋。
「用什麼Pay」指出，由一卡通公司營運的iPASS MONEY將在今年底前正式退出LINE APP。過去LINE內的儲值、好友轉帳等功能實際均由 iPASS MONEY 提供，隨合作關係終止，明年起若要使用帳戶內剩餘餘額，必須改下載iPASS MONEY專屬APP進行提領或消費。
LINE Pay 則將推出自家電子支付服務，新帳戶名稱為「LINE Pay Money」。未來包含電支開通、儲值、消費、轉帳、繳費、乘車碼等功能都將由LINE Pay自行營運，不再倚賴 iPASS MONEY 系統。對老用戶而言，「LINE Pay Money」並非全新名稱，早年LINE Pay與一卡通合作時即曾採用相同品牌。
外界關注的「LINE轉帳」功能不會中斷。未來在聊天室中轉帳時，將改為由個人的 LINE Pay Money 帳戶轉至對方的 LINE Pay Money 帳戶，不再經由一卡通電支服務。LINE Pay接手後是否加入更便利的轉帳功能，也引發用戶期待。
由於LINE Pay已取得金管會核准的電子支付執照，未來開通 LINE Pay Money 必須重新執行實名制，包括身分證、手機號碼、信用卡或銀行帳戶等驗證。最後，「用什麼Pay」也指出，先前曾流出相關活動頁面，顯示開通帳戶可抽 LINE POINT，最高88點，雖然頁面隨後下架，但內容可信度仍被視為相當高。
