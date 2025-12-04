LINE換機選新帳號+綁定資料 資料百分百會清空

LINE官方近日發布換機指引。（示意圖／東森新聞）





LINE官方近日發布換機指引，提醒用戶在更換手機前，務必完成「帳號健檢」以確保資料安全與順利移轉，並提醒千萬不可以做1事，以免帳號失效，造成資料找不回來。

帳號健檢

LINE官方表示，換機前務必完成帳號健檢，依指示至「LINE→主頁→右上角齒輪圖示（設定）→我的帳號」，完成電話號碼、電子郵件、密碼基本設定，加上Apple或Google帳號綁定。LINE提醒，綁定的動作「不」需要透過任何「網頁」進行「認證」，以及每一組電話、電子郵件、Apple或Google帳號，都只能綁定在一個LINE帳號上。

廣告 廣告

換機前務必完成帳號健檢。（圖／LINE）

備份

先在舊手機裝置備份聊天記錄，如果空間不夠可以先清除快取，提醒用戶僅限將帳號移動至相同作業系統（iPhone→iPhone／Android→Android）時才可使用備份功能，可備份的內容僅限文字訊息。

LINE換機前注意事項。（圖／LINE）

LINE換機前注意事項。（圖／LINE）

LINE換機前注意事項。（圖／LINE）

換機方式有哪些

1.行動條碼：最為方便快速，無須輸入認證碼或密碼也可以順利安全的移動帳號。但舊手機裝置故障或遺失時不適用。

2.電話號碼＋密碼：於新手機裝置執行簡訊認證，並輸入密碼。需留意帳號所綁定的電話號碼需相同且仍為有效（要能收簡訊認證碼），搭配所設定的密碼登入。

3.Apple帳號或Google帳號：無法接收簡訊認證碼時、帳號未設定Email時，與忘記密碼時的救援方式，需事先在舊手機開啟「省略2階段認證」。

LINE提醒，如果還會需要原本帳號的好友名單、群組、聊天記錄、付費商品購買紀錄等所有相關資料，請一定要執行換機流程，「『千萬不可以』在新手機裝置上選擇『註冊新帳號』然後輸入原本帳號綁定的資料」，例如電話號碼等，這樣原本的帳號會失效，裡面的資料就找不回來了。

登入LINE的方式。（圖／LINE）

更多東森新聞報導

車內亂如垃圾堆？專家提醒：車子乾淨代表你的形象分數！

中市經發局長赴泰國國慶酒會 展現對臺泰交流重視

抓到了！汙染源+1 謝國樑：將依《水污染防治法》開罰

