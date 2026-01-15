LINE揭送禮電商成長趨勢：非節慶型送禮成日常

記者李鴻典／台北報導

LINE禮物於14日舉辦「LINE禮物第二屆星賞點評年會」，聚焦送禮電商的年度趨勢觀察，並邀多家合作夥伴齊聚交流。活動中，商家分享如何從日常關懷、生日祝福及重要時刻等送禮場景出發，將個人送禮需求轉化為穩定成長的經營模式。

LINE禮物於1月14日舉辦「LINE禮物第二屆星賞點評年會」。（圖／LINE提供）

LINE禮物觀察，線上送禮行為已從特定節慶延伸至用戶的日常生活，已成為平台最大訂單佔比，全站有73%的禮物交易來自日常禮物場景，貢獻整體業績達55%，顯示用戶透過送禮進行日常關懷、情緒陪伴與即時互動的需求明顯提升。不論是替朋友加油打氣、表達感謝，或是在生活片刻中傳遞心意，這類「非節慶型送禮」正成為品牌與用戶建立關係的新入口，也讓商家不再只依賴檔期爆發，而能透過日常場景累積穩定成長動能。

相較之下，生日與節慶禮物則扮演放大送禮價值的關鍵，在這類具儀式感的送禮情境中，用戶更傾向選擇能傳遞情緒與關心的商品，截至2025年底，累計有137萬個用戶在凌晨00:00至01:00向朋友送出心意禮，其中，宅配訂單中有32%用戶會在朋友生日時選擇甜點烘焙表達祝福，而節慶檔期整體業績年增87%，其中美妝保養類別占比達44%，反映送禮在重要時刻中成為維繫關係的重要方式。

LINE禮物強調，與傳統購物電商著重用戶的「自用需求」不同，送禮電商經營的是人與人之間的情感連結。未來LINE禮物將持續協助合作夥伴從等待節慶，轉向經營日常互動，透過日常關懷、商務關係、生日節慶與個人重要事件等社交場景，讓送禮行為自然融入用戶的社交圈。

「LINE禮物第二屆星賞點評年會」邀持續於計劃中表現優秀商家現身分享經營經驗。（圖／LINE提供）

此外，為降低轉帳風險、強化用戶交易信心，街口支付已正式啟用「收款用戶名顯示」機制。即日起，用戶進行跨行轉帳時，可於付款確認頁即時查看收款帳戶的戶名，為每一筆交易多一道關鍵防線。

街口跨機構轉帳再升級，全面導入收款人戶名顯示。（圖／街口提供）

街口支付說明，自2021年起提供銀行及電子支付機構間的跨行轉帳服務，支援街口帳戶與外部銀行帳戶的雙向資金往來，亦可與其他電子支付工具（如 LINE Pay Money）進行互轉。過往街口帳戶間轉帳已提供收款戶名遮罩顯示，協助用戶於交易前辨識收款對象，配合金管會推動「收款用戶名顯示」政策，街口支付進一步將戶名顯示機制擴展至跨行轉帳服務，讓來自不同金融機構的轉帳交易，皆能在轉帳前完成收款人身分核對，強化整體防詐防誤機制。

新增的跨行戶名查詢功能已整合至街口支付App的轉帳流程中，使用者於輸入收款銀行及帳號後，若合作金融機構支援戶名查詢機制，系統將於交易確認頁面顯示收款帳戶戶名的遮罩資訊，協助使用者在轉帳前再次核對是否為預期的收款對象。街口支付說，在不增加使用者操作負擔的前提下，於交易前最關鍵的確認階段提供明確的核對資訊，協助即時辨識異常狀況，降低誤轉帳及遭詐騙的風險。

