LINE揭2025年度十大熱門 新聞川普關稅政策登榜首

LINE TODAY八日公布「二○二五年度十大熱門新聞」，由於「川普關稅政策」影響產業甚巨，引發全球經貿震盪，牽動台灣物價與產業環境，躍居年度新聞榜首。

總覽二○二五榜單，民眾關注橫跨經濟民生、社會安全與重大突發事件。在經濟民生方面，從全球政治經濟到切身生活議題都是熱門焦點，其中，影響國際供應鏈與產業布局的「川普關稅政策」排名第一，影響民眾荷包的「全民普發現金一萬元」、「國定假日制度調整」等小確幸新聞，分別位居第九與第八。

此外，LINE TODAY也首度揭曉LINE TODAY討論牆熱門話題，據觀察「普發現金」與「鏟子超人」受到關注，也是民眾願意發表觀點討論的事件，雙雙入榜年度十大新聞與討論牆熱門話題。

除了「川普關稅政策」影響產業甚巨最受關注，健康、安全及社會風險相關新聞亦受高度關注。「大S猝逝」讓流感重症風險再度被重視；而社會安全網的穩固性也更受到檢視，「台中百貨氣爆」突顯公共安全重要，排名第三；「詐騙太猖獗」則從受害者遭遇、到跨境犯罪手法，揭露詐騙產業鏈的嚴重性，成為年度新聞第五名；「數十萬鏟子超人湧花蓮」則展現出台灣社會強大的民間凝聚力，拿下第四名。