LINE攜手鏈鋸人！完成條件貼圖免費載 卡遊機台《祕密的偶像公主》來了

LY Corporation旗下的放置型 RPG《LINE Rangers 放置戰爭》於今日11月28日（五）開始與電視動畫《鏈鋸人》展開合作活動。本次合作中，電視動畫《鏈鋸人》的出場角色「鏈鋸人」、帕瓦、早川秋將化身為合作限定 Rangers 於遊戲中登場，並帶來豐富的期間限定內容與活動。
■【合作活動期間】11月28日（五）～12月26日（五）維護前
■電視動畫《鏈鋸人》角色作為合作限定Ranger 登場
「鏈鋸人」合作限定Rangers將於以下時間在遊戲內登場：
・「鏈鋸人」：2025年11月28日（五）～12月19日（五）8:59
・帕瓦：2025年12月3日（三）09:00～12月14日（日）8:59
・早川秋：2025年12月8日（一）09:00～12月18日（四）8:59
為紀念與電視動畫《鏈鋸人》合作，獨家推出LINE貼圖（共8張），只要活動期間內登入遊戲3天加上打倒3,000名敵人即可免費下載。【活動期間】11月28日（五）10:00～12月26日（五）09:00
■特別登入活動登場
活動期間內，只要登入《LINE Rangers 放置戰爭》，即可獲得【TV動畫《鏈鋸人》合作】Ranger 精選召喚券為首的豪華獎勵，活動獎勵僅限獲得一次。
【活動期間】2025年11月28日（五）～12月26日（五）維護前
■「次元大門」活動舉辦
活動期間內，將開放「次元之門」。擊敗Boss收集到的次元碎片可進行次元禮物扭蛋並獲得【TV動畫《鏈鋸人》合作】Ranger 精選召喚券等獎勵。
【活動期間】
第一波：2025年11月28日（五）～12月12日（五） 8:59
第二波：2025年12月12日（五）09:00～12月26日（五）維護前
■「幻影大門」活動獎勵大放送
活動期間內，將開放「幻影之門」。玩家可組成6名角色的隊伍齊心協力討伐Boss，並使用收集到的「幻影碎片」，在幻影禮物扭蛋中獲得獲得【TV動畫《鏈鋸人》合作】Ranger 精選召喚券。
【活動期間】2025年11月28日（五）～12月26日（五）維護前
LY Corporation旗下的塔防遊戲《LINE Rangers 銀河特攻隊》將與電視動畫《間諜家家酒》展開合作活動。本次合作活動中，除了在電視動畫《間諜家家酒》中出場的「洛伊德」、「安妮亞」、「約兒」、「彭德」、「尤利」將以合作限定Rangers登場之外，還有獨家限定的LINE 貼圖要送給大家！另外，也將開放合作特殊關卡「間諜家家酒星球」。
■【合作活動期間】2025年11月28日（五）維護作業結束後 ～ 12月26日（五）系統維護前
※每項活動的詳細內容請參照遊戲內的最新資訊
■【預告】動畫《間諜家家酒》合作限定LINE貼圖免費送給你
活動期間中，為紀念與電視動畫《間諜家家酒》合作活動將推出共8種圖案的限定LINE貼圖。只要通過5次合作特殊關卡1即可免費獲得。詳細資訊請至遊戲公告確認。
【下載期間】2025年12月2日（二）～12月26日（五）系統維護前
■《間諜家家酒》的角色將化身為合作限定Rangers登場！
合作活動期間中，「洛伊德」、「安妮亞」、「約兒」、「彭德」、「尤利」將作為合作限定Rangers登場之外，同時還有以《間諜家家酒》常見物品為造型的合作裝備同步開跑！另外，只要在合作活動期間，登入《LINE Rangers 銀河特攻隊》就可獲得合作限定Ranger「尤利」。
■【《間諜家家酒》合作裝備】
洛伊德的帽子
洛伊德的翻領別針
安妮亞的髮飾
伊甸學園的制服
伊甸學園帽子
〈睡美人〉的髮箍
〈睡美人〉的武器
※「伊甸學園帽子」僅能透過活動獲得
■只要登入遊戲保證可獲得限定合作角色！
合作活動期間中只要登入1次《LINE Rangers 銀河特攻隊》就送你合作Ranger「★8尤利」。
■電視動畫《間諜家家酒》免費特別扭蛋登場
合作期間內將舉辦電視動畫《間諜家家酒》特別扭蛋活動。玩家可透過每日登入及參加各項活動獲得「安妮亞扭蛋券」，使用該扭蛋券可免費抽取「安妮亞」等強力Ranger及各種道具。
■合作星球「間諜家家酒星球」開跑
能夠獲得「經驗值」、「進化素材」等好康道具的特殊關卡「間諜家家酒星球」登場！只要成功闖關，即可獲得合作限定Ranger「尤利」以及合作裝備「伊甸學園帽子」等豪華獎勵。
■合作限定的塔城造型登場囉！
以電視動畫《間諜家家酒》中登場的「安妮亞」與「彭德」為主題的合作限定塔城造型也將登場。
此外，由TAKARA TOMY旗下玩具廠商T-ARTS Company,Ltd.及遊戲製造廠商syn Sophia, Inc. 共同開發，並由世雅育樂股份有限公司（SEGA Taiwan Ltd.）代理的卡片遊戲機《祕密的偶像公主》將於12月4日（四）全台同步上市。
《祕密的偶像公主》為星光系列的最新作品、《閃躍吧！星夢☆頻道》的後續機種，延續該系列廣受好評的節奏玩法，本作在互動性與遊戲體驗上全面升級，帶來嶄新的遊戲體驗。玩家可透過實體卡牌與機台感應板進行互動，只要跟隨螢幕指示移動卡牌，便可以簡單完成精彩的舞台表演。卡牌共分3種星等，每張皆採雷射加工，4 星卡更有金箔工藝，收藏價值滿分。
只要將卡牌放置於《祕密的偶像公主》遊戲機台感應面板上，螢幕即會自動出現卡牌對應的角色與造型。玩家可選擇使用 1 張或 2 張卡牌，雙卡玩法更考驗玩家的反應力。將手放在卡牌上，跟隨音樂與畫面指示移動卡牌、描繪圖樣，抓準節奏挑戰連續 COMBO，就能獲得更多星星。當遊戲畫面左上方人氣計量表充滿時，將觸發「人氣螢光幻彩變身」特效，偶像公主在歌曲後半段也將以更加閃耀的造型華麗登場。
延續《閃躍吧！星夢☆頻道》的專屬角色玩法，《祕密的偶像公主》同樣也可以創建專屬角色進行遊玩。玩家可透過存檔代碼創建角色，不僅能搭配周邊商品「祕密的偶像公主手環」，還可以透過 SEGA Taiwan 卡片遊戲機台官方 LINE 帳號領取「偶像公主 ID」，將帳號連結手機，隨時隨地輕鬆使用！擁有存檔代碼後，只需在遊戲機台掃描即可依個人喜好設定角色外觀。若選擇專屬角色進行遊玩，角色將穿上卡牌上的偶像公主造型登上舞台！
除體驗《祕密的偶像公主》的遊戲機台外，還可以搭配專屬玩具，讓整體遊玩體驗更加豐富有趣。台灣預計引進由 TOMY COMPANY,LTD. 開發製作的「祕密的偶像公主手環」及「祕密的偶像公主卡冊」，並由麗嬰國際股份有限公司代理販售相關周邊商品。其中祕密的偶像公主手環不僅只是配戴在手腕的可愛裝飾，內有存檔代碼的 QR CODE，讓玩家可於機台留下遊玩紀錄並創建自己的專屬角色。未來還將推出更多精彩的周邊商品，請各位玩家持續關注。
