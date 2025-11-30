LINE收回訊息縮為1小時！用戶哀號爆增

（記者周德瑄／綜合報導）LINE即將調整「收回訊息」功能，引發不少用戶討論。由於全球同步更新，台灣也將在12月起逐步把「收回訊息」的時間限制，從原本的24小時縮短為1小時，意味著訊息一旦送出超過1小時，就再也無法收回。這項變更先前已於日本與泰國上路，如今台灣也開始跟進，部分使用者已陸續感受到新規範帶來的限制。

示意圖／許多民眾質疑1小時太短，擔心誤傳風險。（擷取自 免費圖庫 Pixabay）

LINE表示，此次調整是基於用戶行為與系統使用情況所做出的政策更新，未來將在12月陸續轉換到新的規則，但並未公布確切生效日期，因此若近期出現超過一小時無法收回的情況，屬於正常變動。值得注意的是，社群內訊息仍維持可在24小時內收回，不受此次限制影響。

變更消息引來不少網友抱怨，認為1小時太趕，常常隔天才想到要撤回訊息，甚至有人調侃「連收回都這麼逼人」。也有使用者認為，新作法或許能減少爭議或惡意刪文，但對日常溝通者而言，適應期恐怕還需要一段時間。

