LINE普發現金地圖上線 全台ATM領現據點秒查

全民普發1萬元現金，明（17）天正式開放「ATM領現」，為了便利民眾就近領錢，網路上還出現一份「ATM查找地圖」服務，整合數位發展部的公開資料，一鍵就可以查找全台指定ATM的據點。不過，也有精神科醫師分享，近期門診至少有5、6個孩子，因為普發一萬現金跟父母鬧翻，年齡層多是13至18歲的國高中生，最嚴重的甚至離家出走，最終還鬧上警局談判。

普發1萬引燃「家庭戰火」 醫分享個案：還離家出走

為方便民眾領取普發現金，數位發展部公開資料庫整合成服務，用戶只要開啟LINE即可一鍵查找全台指定ATM據點，免去耗時上網查找地址的麻煩，更輕鬆領錢。

不過，隨著1萬元現金陸續入帳，也點燃不少家庭戰火。精神科醫師林博指出，近期門診就有至少5至6名青少年，因為普發現金與父母起爭執，年齡多為13至18歲的國高中生，其中最嚴重的個案甚至離家出走，親子在ATM前甚至上演搶錢戲碼，最終還需警方介入。

楊聰財建議，希望孩子能理解「錢是一時的，家人關係是永久的」，父母也應尊重孩子的想法；孩子長大後，也可以聽取長輩的建議，維持良好溝通。

普發一萬引發家庭革命。圖／台視新聞製圖

網友發文「普發1萬無感、不如振興券」 引發熱議

針對此次普發1萬元現金，有民眾在網路上發文表示「很無感，不如之前的5千振興券」，引發熱議。部分網友認同，表示當時振興券搭配商家優惠使用，有「放大」的感覺；但也有人認為，現金領取更方便，不必額外花錢印製，實用性更高。

有民眾認為普發一萬不如5千元振興券。圖／台視新聞

不論是現金還是振興券，只要順利領到手並開心使用，不少民眾仍將其視為一種「小確幸」。

